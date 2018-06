Football Club Frascati | ll responsabile dell’agonistica sarà Rodo

IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO Football Club - IRIS/ Info streaming del film (oggi - 12 giugno 2018) : Il PRESIDENTE del BORGOROSSO FOOTBALL CLUB, il film in onda su IRIS oggi, martedì 12 giugno 2018. Nel cast: Alberto Sordi e Tina Lattanzi, alla regia Luigi Filippo D'Amico. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:25:00 GMT)

Football Club Frascati : Di Carlo dal campo alla scrivania : Roma – Il Football Club Frascati sta crescendo e prova a strutturarsi ulteriormente a livello societario. Tra le (molte) novità della prossima stagione ci sarà una “nuova” figura di direttore generale. Gianfranco Di Carlo, infatti, lascia il campo e si siede virtualmente dietro la scrivania. Con l’ormai ex dg Claudio Laureti che diverrà co-presidente assieme a Stefano Lopapa. L’esperto allenatore, 69 anni, smette i suoi panni dopo 35 anni ...

Le stelle del calcio del Football Legends Golf ospiti dell’Udinese Club House : Il torneo di Golf ideato da Beppe Dossena accoglie personaggi del calcio come Michel Platini, Paolo Maldini, Laurent Blanc, Gianfranco Zola e molti altri Non poteva che essere la prestigiosa Club House dell’Udinese, alla Dacia Arena, a ospitare le grandi glorie del calcio internazionale, ritrovatesi a Fagagna (UD) per un torneo di Golf ideato da Beppe Dossena per raccogliere fondi a vantaggio degli sportivi che al termine della loro carriera si ...

Football Club Frascati - ecco Rumbo : «Felice di essere qui» : Football Club Frascati (Scuola calcio), ecco Rumbo per i nuovi Allievi B: «Felice di essere qui» Frascati (Rm) – Il Football Club Frascati lo aveva fatto abbondantemente capire nei giorni scorsi: «Costruiremo diverse squadre del settore agonistico». Nei primi giorni di giugno è già diventato ufficiale il nome di quello che sarà il tecnico del nuovo gruppo Allievi provinciali fascia B 2003: si tratta di Federico Rumbo, reduce dalla recente ...

Football Club Frascati (Juniores) : Del Balzo - vogliamo la Coppa Primavera : Roma – Sta per concludersi il primo anno di attività per la Juniores regionale C del Football Club Frascati. I ragazzi di mister Gianfranco Di Carlo, dopo un discreto campionato, si sono tuffati nell’avventura della Coppa Primavera. Una competizione studiata dal comitato regionale per tenere impegnate le squadre che non avevano l’impegno della “post-season”. Il gruppo frascatano ha avuto un rendimento molto positivo nel girone di ...

Football Club Frascati (Juniores reg. C) : Berisha - vittoria di ‘cattiveria’ : Roma – Arriva al secondo tentativo la prima vittoria della Juniores regionale C del Football Club Frascati nella “Coppa Primavera”. Dopo lo 0-0 interno contro la Polisportiva Tirreno, i ragazzi di mister Gianfranco Di Carlo hanno violato il campo dell’Ottavia con un rocambolesco quanto emozionante 4-3. “E’ stata una bella partita – racconta Nderim Berisha, attaccante classe 2000 in forza al Football Club Frascati –. Noi l’abbiamo ...