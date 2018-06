Football americano | Playoff Prima Divisione 2018 | Giants e Ducks volano in semifinale

Football americano - i Seamen Milano perdono l’EFL contro i Potsdam Royals : Non ce l’hanno fatta i Seamen Milano a riportare in Italia una coppa europea. La squadra italiana si è arresa nell’EFL Bowl, la finale della massima competizione continentale per club, per 42-43 ai tedeschi del Potsdam Royals, al termine di una partita a dir poco rocambolesca, di fronte ai 2.500 spettatori di Sesto San Giovanni. È stato uno show di Xavier Mitchell, capace di segnare 4 touchdown straordinari che hanno fatto ...

Football americano - Prima Divisione 2018 : pronostici rispettati nell’ultima giornata. Definita la griglia dei playoff : pronostici della vigilia rispettati nella Week 10 di Prima Divisione, l’ultima giornata della regular season. L’unica eccezione è stata la bellissima vittoria dei Giaguari contro i Guelfi, ottenuta allo scadere dopo una serata di grande spettacolo. Tutta la partita è stato un rincorrersi e un superarsi con il gioco aereo a dare spettacolo da entrambe le parti. Il match point è arrivato a pochi secondi dalla fine, con un ‘Hail Mary ...

Football americano - Prima Divisione 2018 : Seamen - Panthers e Giants avanti tutta : La week 8 della Prima Divisione vede tre squadre in vetta, con posizioni ormai consolidate. I Giants hanno dovuto sudare per battere i Rhinos, arresosi solo al supplementare. Una vittoria arrivata in rimonta: nell’ultima frazione di gioco, Milano è passata in vantaggio, ma Bolzano è riuscita a forzare il supplementare, dove è stato un field goal a decidere l’incontro e a confermare i Giants al terzo posto in classifica. I Seamen, in trasferta a ...

Football americano - i Seamen Milano battono Thonon e volano all’EFL Bowl : I Seamen Milano si sono qualificati per l’EFL Bowl, la finale della European Football League, la massima competizione continentale per club. La squadra lombarda ha battuto in semifinale i francesi Black Panthers Thonon, al termine di una partita senza storia. Troppo superiori i marinai, che potranno finalmente giocarsi quella coppa che inseguono da anni. Milano ha dato spettacolo in campo, indirizzando la partita nel primo tempo e rendendo ...

Football americano - Prima Divisione 2018 : Seamen e Rhinos vincono i recuperi contro Panthers e Lions : Doveva essere una bye week, una settimana di riposo, e invece la Prima Divisione di Football americano non si è fermata nemmeno in questo weekend, quando sono state recuperate due partite. I Seamen Milano proseguono la loro marcia in vetta alla classifica, imbattuti. Anche a Parma non c’è stato nulla da fare, troppo forte l’attacco dei campioni d’Italia in carica. Sulla carta era una sfida equilibrata, tra le prime due forze ...

Stadio di Wembley - nuova casa del Football americano? : Lo Stadio di Wembley diventa il tempio della NFL. Fantascienza? Non proprio, perché potrebbe essere il futuro campo da gioco dei Jacksonville Jaguars. Shahid Khan, magnate americano di origine pakistane e proprietario del club della NFL, ha presentato una offerta alla football Association per l’acquisto dello Stadio londinese, come confermato da un portavoce della stessa Federazione inglese. Non ci sono certezze sulla cifra in ballo, ma si parla ...

Da tempio del calcio al Football americano. La fine del mito di Wembley vale un miliardo : Un uomo che ha fatto la fortuna con le automobili e poi si è buttato nello sport. Possiede i Jacksonville Jaguars, franchigia della Nfl, la lega di football americano, e il Fulham, squadra londinese ...