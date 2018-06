Finanziamento alla politica | la riforma che vuole Di Maio | “Bilanci pubblici per partiti

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 giugno 2018) Un’operazione di trasparenza che obblighie fondazioni a rendere completamentei loro bilanci. Unasulaiche potrebbe essere anche retroattiva. E che, secondo il Corriere della Sera, potrebbe prevedere tra l’altro un tetto di 10mila euro alle donazioni e l’obbligo di renderei bilanci e i nomi di chi finanzia le forze politiche. E’ l’ossatura della legge a cui sta pensando il vicepresidente del Consiglio Luigi Diche così cerca di superare la situazione di impasse e di imbarazzo dovuta al caso Lanzalone, nell’inchiesta sullo stadio di Roma. Una mossa per dimostrare che il movimento non ha nulla da nascondere e soprattutto mettereprova gli avversari politici che attaccano come Matteo Renzi che ieri ha chiesto al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede riferisca in Parlamento. Una ...