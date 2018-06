Finanziamenti alla politica | soldi da fondazioni ma poca trasparenza

Stadio Roma - Salvini : 'Finanziamenti alla lega di Parnasi? Semmai è la Procura di Genova che deve restituirci soldi' : 'Non faccio l'amministratore, non sono minimamente preoccupato. Se c'è qualche reato, venga fuori. Se c'è qualcuno che ha sbagliato, è giusto che paghi. Spero che i magistrati facciano bene e in ...

Stadio Roma - Salvini : 'Finanziamenti alla lega di Parnasi? Semmai è la Procura di Genova che deve restituirci soldi' : 'Non faccio l'amministratore, non sono minimamente preoccupato. Se c'è qualche reato, venga fuori. Se c'è qualcuno che ha sbagliato, è giusto che paghi. Spero che i magistrati facciano bene e in ...

L'inchiesta sullo stadio si allarga : omissis e presunti Finanziamenti illeciti : Nelle carte a disposizione dei magistrati, altri nomi, oltre a quelli di Parnasi e Lanzalone. Politici, non solo parlamentari, per risolvere i problemi e ottenere favori per superare gli ostacoli -

"Stop Finanziamenti a Erdogan". L'Italia vuole usarli per fermare le partenze dalla Libia : la Libia il fronte su cui il governo Conte vuole concentrarsi. È da lì che salpano i barconi carichi di clandestini alla volta delL'Italia. Ed è lì che Matteo Salvini vuole andare nelle prossime ...

"Stop Finanziamenti a Erdogan". ?L'Italia vuole usarli per fermare le partenze dalla Libia : È la Libia il fronte su cui il governo Conte vuole concentrarsi. È da lì che salpano i barconi carichi di clandestini alla volta dell'Italia. Ed è lì che Matteo Salvini vuole andare nelle prossime settimane per indicare all'Unione europea dove concentrare le proprie forze per risolvere, una volta per tutte, l'emergenza sbarchi. Secondo il Pais, l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte vorrebbe stornare i soldi, che oggi Bruxelles fa finire nelle ...

I risultati positivi dei Finanziamenti europei alla ricerca : Istituito nel 2007 per migliorare la qualità della scienza europea, l'ERC è il maggiore finanziatore della ricerca dell'Unione europea e fa parte di Horizon 2020, il principale programma di ...