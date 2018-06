Ferrari a podio con Fisichella a Le Mans Male la GTE-Pro

F1 - Verstappen si gode un meritato podio : “se continuiamo così - possiamo mettere in difficoltà Ferrari e Mercedes” : Max Verstappen ha analizzato il terzo posto ottenuto nel Gp del Canada, esprimendo la propria soddisfazione per essere tornato sul podio Quattordici anni dopo Michael Schumacher, Sebastian Vettel riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio a Montreal, dominando in lungo e in largo il Gp del Canada. Photo4 / LaPresse Terza vittoria stagionale per il tedesco, la cinquantesima in carriera, che vale anche la leadership della classifica ...

Ferrari - Vettel : "GP di Monaco difficile. Alla fine il podio è buono" : Sebastian Vettel deve accontentarsi. Il tedesco della Ferrari ha chiuso al secondo posto un GP di Monaco che, sulla carta, avrebbe potuto essere un'ottima occasione per recuperare punti preziosi Alla ...

Monaco - trionfa Ricciardo. Ferrari - Vettel secondo. Hamilton podio : Perfetto Daniel Ricciardo. L'australiano della Red Bull ha finalmente vinto il GP di Monaco, una vittoria che inseguiva da tempo e che nelle ultime due stagioni aveva solo sfiorato. Supportato da una ...

GP di Spagna - vince Hamilton davanti a Bottas - la Ferrari di Vettel ai piedi del podio : Il tedesco punta a riprendersi la vetta della classifica che ha avuto in pugno sin dall'inizio della stagione e che due settimane fa a Baku in Azerbaijan gli è stata sfilata dal campione del mondo in ...

GP Spagna - il trionfo di Hamilton : Ferrari ko - Vettel ai piedi del podio : TRAGUARDO - Hamilton passa primo sotto la bandiera a scacchi con grande tranquillità. Alle sue spalle il compagno di squadra Bottas. Finisce sul podio anche Max Verstappen con la Red Bull che...

F1 - GARA GP SPAGNA 2018 : MERCEDES DOMINA - HAMILTON VINCE. Ferrari FUORI DAL PODIO : BARCELLONA, 13 MAGGIO 2018 F1, GARA GP SPAGNA 2018 : Lewis HAMILTON vince DOMINAndo il GP SPAGNA 2018 precedendo il compagno di scuderia Valtteri Bottas. La FERRARI perde prima Raikkonen per un guasto alla power-unit e poi Vettel, giù dal PODIO a causa della discutibile scelta strategica di rientrare per una seconda sosta. Ne approfitta Max Verstappen che, nonostante un errore e conseguente danneggiamento dell’ala anteriore, resiste ...

Dopo il podio di Spa - Rigon ai Ferrari Racing Days : Davide Rigon ha inaugurato la nuova stagione del WEC con il terzo posto sul tracciato di Spa-Francorchamps, grazie a un sorpasso mozzafiato proprio all’ultima curva prima della bandiera a scacchi.Al volante della Ferrari 488 GTE #71 del team AF Corse, in coppia col britannico Sam Bird, il campione veneto regala alla Scuderia il primo podio […] L'articolo Dopo il podio di Spa, Rigon ai Ferrari Racing Days sembra essere il primo su ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP dell’Azerbaijan. Solo un podio per le Rosse a Baku : La F1 fa tappa a Baku. Il GP dell’Azerbaijan sarà il quarto appuntamento del Mondiale, dopo il cambio di calendario che ha visto anticipare la gara di circa due mesi rispetto alle due passate edizioni. Sarà infatti soltanto la terza volta che si correrà sul circuito cittadino della capitale azera, la seconda con l’attuale denominazione, dal momento che nel 2016 si trattò del GP d’Europa. Un Solo podio in due gare per la ...

Ferrero è l'azienda con la migliore reputazione in Italia. Sul podio anche Ferrari e Walt Disney : Ha la migliore reputazione in Italia. Si tratta di tratta di Ferrero che, dopo essersi confermata l'azienda italiana più reputata al mondo secondo la classifica Global RepTrak® 100 , ha riconquistato anche la leadership dell'azienda più reputata in Italia, scalzando Walt Disney , quest'anno terza, . Ancora sul podio un'altra ...

Per la Ferrari in Cina un podio e un rimpianto : In una gara decisa dall’intervento della safety car e dalle strategie ai box, in Cina la Ferrari conquista il terzo gradino del podio con Kimi Raikkonen, mentre Sebastian Vettel, partito dalla pole, deve accontentarsi dell’ottava posizione dopo essere stato colpito in pista da Verstappen, penalizzato per la collisione, ma conserva la testa del Mondale Piloti. […] L'articolo Per la Ferrari in Cina un podio e un rimpianto sembra essere il ...

GP di Cina - vince Ricciardo davanti a Bottas. La Ferrari di Raikkonen sul podio : CRONACA DELLA GARA TRAGUARDO _ vince Ricciardo con la Red Bull davanti alla Mercedes di Bottas e alla Ferrari di Karikkonen. Quarto Hamilton, Vettel nel finale resiste all'assalto della Renault di ...