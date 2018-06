Fabrizio Corona dopo lo show da Giletti | «Grazie Massimo Scusa ma non riesco a non dire

Fabrizio Corona parla del momento del suo arresto : “Mi hanno ammanettato davanti a mio figlio. Gliela farò pagare” : Fabrizio Corona a Non è l’arena (La7) ripercorre i momenti vissuti durante il suo arresto: “Quello è uno dei giorni più brutti della mia vita, ho subito uno degli abusi più grandi, ero intercettato h 24. Ricordo che 12 uomini della polizia entrarono in casa urlando come pazzi e mi misero le manette di fronte a mio figlio” L'articolo Fabrizio Corona parla del momento del suo arresto: “Mi hanno ammanettato ...

Non è l'Arena - scontro tra Fabrizio Corona e Giampiero Mughini : "Ti compro e ti metto in giardino a scrivere libri" : L’andazzo della trasmissione potrebbe essere sintetizzato dai due volti di Massimo Giletti. Disteso e sorridente al momento dell’ingresso di Fabrizio Corona, cupo e tirato dopo quasi due ore di dibattito.A Non è l’Arena va in scena ‘La versione di Corona’, che diventa in breve tempo un duello diretto con Giampiero Mughini, con cui l’agente fotografico si scontra fin dalle prime battute.prosegui la letturaNon è l'Arena, scontro tra ...

Fabrizio Corona a Non è l’Arena : lite con Mughini e critiche a Selvaggia : Cosa ha detto Fabrizio Corona da Massimo Giletti a Non è l’Arena Fabrizio Corona è tornato in tv. L’ex re dei paparazzi è stato ospite dell’ultima puntata di Non è l’Arena, il programma di La 7 di Massimo Giletti. E, com’era prevedibile, Corona ha lasciato il segno con le sue dichiarazioni e i suoi interventi. […] L'articolo Fabrizio Corona a Non è l’Arena: lite con Mughini e critiche a Selvaggia ...

“Non è l’Arena” : Fabrizio Corona - da mito a uomo fragile : A pochi mesi dalla sua uscita dal carcere, Fabrizio Corona torna per raccontare la sua versione, ospite di Non è l’Arena di Massimo Giletti. L’ex re dei paparazzi non si arrende: dopo quasi 5 anni di carcere in totale, Corona torna sul piccolo schermo per ripercorrere gli ultimi anni della sua vita che l’hanno visto sulle prime pagine dei giornali. Non risparmia nessuno Fabrizio Corona, che forse per la prima volta non recita ...

Non è l’Arena - Fabrizio Corona : ‘Nessun rapporto con Don Mazzi - io strumentalizzato’ : Massimo Giletti chiude la stagione di Non è l’Arena con un ospite d’eccezione: Fabrizio Corona. La puntata si intitola La versione di Corona, e l’ex re dei paparazzi ripercorre tutta la sua vicenda giudiziaria in 3 ore di programma. Tre ore in cui non si nega a qualsiasi domanda confermando di essere in cura per tossicodipendenza e di soffrire di disturbo bipolare. In studio con lui il suo avvocato, Cecchi Paone e Giampiero ...

Fabrizio Corona contro Mughini a Non è l’Arena : “Sei un poveraccio” : Non è l’Arena: Fabrizio Corona litiga con Giampiero Mughini Domenica 17 giugno è andata in onda la trentesima e ultima puntata della prima edizione di Non è l’Arena su La7. Per una sorta di “uno contro tutti” Massimo Giletti ha ospitato Fabrizio Corona che ha risposto alle domande poste da Alessandro Cecchi Paone, Nunzia De Girolamo, Giampiero Mughini e Francesca Barra; presente in studio l’avvocato di Corona, ...

