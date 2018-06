F1 | torna il GP di Francia Dolci ricordi per la Ferrari Il trionfo del 2002 di

F1 - si torna al Paul Ricard 28 anni dopo l’ultima volta : ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara del Gp di Francia : L’ultimo Gran Premio disputato sul circuito del Paul Ricard è datato 1990, 28 anni dopo il circus della Formula 1 torna a Le Castellet per il Gp di Francia Vettel per difendere il primato, Hamilton per riprenderselo dopo la batosta di Montreal. Il Gp di Francia, che torna 28 anni dopo l’ultima volta al Paul Ricard, si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena, con la solita sfida tra Ferrari e Mercedes pronta a vivere ...

F1 - GP Francia 2018 : a Le Castellet tornano le stesse gomme Pirelli di Barcellona - indigeste alla Ferrari. Nuovo esame per il Cavallino : Dopo il trionfale fine settimana del Gran Premio del Canada, per la Ferrari è già tempo di rimettersi in marcia in vista del ritorno del Gran Premio di Francia che mancava dal calendario della Formula Uno esattamente da 10 anni, con la vittoria di Felipe Massa a Magny-Cours nel 2008. L’appuntamento si sposta a Le Castellet, dove non si corre dal lontano 1990 (anche in quel caso vittoria della Ferrari con Alain Prost) e porta con sé ...

F1 - GP Francia 2018 : programma - orari e tv. Si torna a correre a Le Castellet : Tra due settimane sarà il tempo di un grande ritorno nel Circus della Formula Uno. A distanza di 10 anni, il Mondiale ritroverà la Francia ed il circuito non sarà quello di Magny-Cours ma bensì quello di Le Castellet, su cui le monoposto non gareggiano ufficialmente dal 1990, quando vinse la Ferrari di Alain Prost. E’, quindi, con curiosità che assisteremo a questo weekend. Su questo tracciato si rinnoverà il confronto Mercedes, Ferrari e ...

Figlio conteso - Tribunale : “Deve tornare in Francia”. Madre : “Mi portano via pezzo di cuore” : Nuovo capitolo della vicenda del piccolo di due anni conteso tra il padre francese e la Madre italiana. Il Tribunale dei minori di Sassari ha deciso che deve tornare dal padre dopo che la Madre alcuni mesi fa lo aveva portato in Italia. "Verrà allontanato da sua Madre, dai suoi amichetti e dalla sua famiglia" ha scritto la donna, il padre ha replicato: "Nel momento in cui lo ha portato via privandolo improvvisamente di suo padre, non ha fatto ...

VIDEO MotoGP - gli highlights del GP di Francia. Valentino Rossi torna sul podio - grande Danilo Petrucci : A Le Mans è andato in scena un bellissimo GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Marc Marquez ha vinto conquistando così il terzo successo consecutivo in stagione e ha allungato in classifica generale. Andrea Dovizioso è caduto da solo quando era in testa alla gara, Valentino Rossi ha conquistato un buon terzo posto alle spalle di Danilo Petrucci. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

Sci alpino - Mondiali 2013 a Courchevel-Meribel. La rassegna iridata torna in Francia : I Mondiali 2023 di sci alpino si disputeranno a Courchevel-Meribel (Francia). La candidatura transalpina ha così avuto la meglio sull’austriaca Saalbach. Questa la decisione del congresso della FIS che si è svolto a Navarino (Grecia) dove è stato approvato anche il calendario della prossima Coppa del Mondo. Ricordiamo che i Mondiali 2019 si svolgeranno ad Are (Svezia) mentre quelli del 2021 saranno a Cortina d’Ampezzo. La rassegna ...

Alex Caffi torna in pista a Franciacorta : ANSA, - ROMA, 16 MAG - Grande spiegamento di forze per Alex Caffi Motorsports nel secondo appuntamento stagionale della NASCAR Whelen Euro Series 2018 in programma da venerdì 19 a domenica 20 maggio ...

Ghost Trick sta per tornare? Capcom Francia sorprende i fan con un misterioso teaser : Nella giornata di oggi Capcom Francia ha pubblicato un'immagine che ha saputo attrarre la curiosità di fan e addetti ai lavori, un misterioso teaser che potrebbe anticipare il ritorno di Ghost Trick, il protagonista dell'omonimo videogioco del 2011 arrivato inizialmente su Nintendo DS e in seguito su dispositivi iOS.L'immagine, un collage che cela con evidenza la figura di Ghost Trick, è corredata dalla didascalia "Allora, riuscite a ...

Migranti : dopo scontri al confine Italia-Francia - tornata la calma : Alcuni Migranti hanno trovato rifugio nella stazione di Bardonecchia. Ieri il blitz di un gruppo francese di estrema destra, e gli scontri tra la gendarmerie e gli attivisti no tav e centri sociali -

“Evacuato Mont-Saint-Michel!”. È caccia all’uomo in Francia. torna l’incubo terrorismo in uno dei posti più belli e visitati del mondo : Massima allerta in Francia a Le Mont-Saint-Michel, isolotto nella Bretagna dove si trova il santuario dedicato a San Michele Arcangelo (dal 1979 parte dei Patrimoni mondiali dell’umanità Unesco). Come riferisce Corriere.it verso le 12 di domenica 22 aprile è stata portata a termine l’evacuazione del sito con un importante dispiego di polizia. I gendarmi hanno aiutato i turisti a lasciare gli alberghi e l’abbazia, mentre ...

FRANCIA - MACRON CORTEGGIA I CATTOLICI/ 'Non rinunciate alla Repubblica' : tornano potere spirituale e temporale : FRANCIA, MACRON CORTEGGIA i CATTOLICI: il presidente parla agli ecclesiastici francese e li invita a partecipare alla vita politica attiva. tornano po