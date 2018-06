F1 | si torna al Paul Ricard 28 anni dopo l’ultima volta | ecco ORARI e DIRETTE TV di

Paul Wesley torna in tv dopo The Vampire Diaries : Kevin Williamson lo ha convinto con Tell Me a Story : Non è la prima volta che parliamo di questa nuova serie tv firmata da Kevin Williamson e oggi torniamo a farlo perché Paul Wesley sarà uno dei protagonisti. L'oscuro thriller CBS ha convinto la star di The Vampire Diaries a tornare in tv dopo due anni, nuovamente alla corte di Williamson (papà di The Vampire Diaries) e ritrovando sul set un'altra eroina delle serie The CW e, in particolare, di The Originals, Daniele Campbell. La star di ...