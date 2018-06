Expo | Maroni condannato a un anno

Contratti Expo - Maroni condannato 1 anno : 15.28 L'ex governatore della Lombardia ed ex ministro dell'Interno Robero Maroni è stato condannato a un anno e a 450 euro di multa nel processo in cui era accusato di pressioni illecite per far ottenere vantaggi a due sue collaboratrici,tra cui un viaggio spesato da Expo. I giudici di Milano lo hanno ricosciuto colpevole solo di uno dei due reati contestatigli, la turbata libertà del contraente per l'affidamento di un incarico in Expo alla ex ...

Maroni condannato a un anno per l'incarico Expo all'ex collaboratrice : Roberto Maroni , ex governatore della Lombardia ed ex ministro dell'Interno, è stato condannato a un anno e a 450 euro di multa dal tribunale di Milano. Maroni è tra gli imputati per la vicenda con al ...

Contratti Expo - Maroni condannato a 1 anno - : L'ex presidente della Regione Lombardia è stato condannato nell'ambito del processo in cui era accusato di pressioni illecite per far ottenere vantaggi a due sue collaboratrici, tra cui un viaggio ...