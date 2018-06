Euro stabile ma pesano tensioni commerciali e politica Germania

Auto - maggio fiacco per le immatricolazioni Europee. Stabile FCA : Teleborsa, - Stabile il settore dell'Auto europeo a maggio , dopo il balzo messo a segno ad aprile. Secondo gli ultimi dati dell' Associazione europea dei produttori di Auto , ACEA , , le ...

Auto - maggio fiacco per le immatricolazioni Europee. Stabile FCA : Stabile il settore dell'Auto europeo a maggio , dopo il balzo messo a segno ad aprile. Secondo gli ultimi dati dell' Associazione europea dei produttori di Auto , ACEA , , le immatricolazioni nella UE ...

Spread Btp-Bund in netto calo Piazza Affari parte in rialzo Euro stabile sotto 1 - 61 dollari : Apertura in netto calo sotto i 270 punti base per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi. Il differenziale, che ieri ha chiuso a 293 punti dopo aver toccato i 320 (il massimo dal 2013) e' a 266,3 punti. Il rendimento e' al 2,983%. Segui su Affaritaliani.it

Ocse : superindice - in area crescita stabile - rallenta in Eurozona : Parigi, 14 mag. (AdnKronos) – Il superindice dell’Ocse, che misura le prospettive economiche nell’area, continua ad anticipare “una dinamica di crescita stabile” nell’insieme dell’area. A sostenerlo è l’organizzazione internazionale nel suo consueto report.Tra le grandi economie europee, in Germania, in Francia e in Italia si registrano “segnali di un rallentamento della crescita”. ...

Borsa : Europa stabile - Londra piatta : ANSA, - MILANO, 14 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente tutti stabili in avvio di seduta: Londra è piatta rispetto alla chiusura di venerdì, Parigi in calo dello 0,05%, Francoforte in rialzo ...

Grandi classici e talenti emergenti : lo Stabile di Torino guarda all'Europa con 67 titoli : In cartellone 67 spettacoli, di cui 17 nuove produzioni all'insegna della drammaturgia contemporanea e dell'apertura di molte prove al pubblico, 32 gli spettacoli ospiti e 18 programmati per il ...

Cambi : Euro apre stabile a 1 - 2178 dollari : ANSA, - ROMA, 26 APR - L'euro apre stabile nei confronti del biglietto verde a 1,2178 dollari. Moneta unica stabile anche contro lo yen a 133,10. 26 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Kering vola in Borsa : +6 - 6% sul Cac40 dopo vendite trimestrali - "inarrestabile" Gucci. CS alza tp a 515 Euro : vola Kering sulla Borsa parigina, con il titolo che balza in testa al Cac40 con un guadagno del 6,6% a 467 euro ad azione. A sostenere la corsa del big del lusso francese i conti del primo trimestre ...

Eurozona : in aprile attività economica stabile. Pil verso +0 - 6% : Roma, 23 apr. , askanews, In aprile attività economica stabile nell'Eurozona. L'indice Pmi, che misura l'andamento del settore manifatturiero e di quello dei servizi, è risultato pari a 55,2, lo ...

