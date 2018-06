Esplode pacco bomba nel Salernitano | avvocato gravemente ferito | è un collaboratore del

ilgiornale

(Di lunedì 18 giugno 2018) Ha aperto iltrovato davanti al cancello dell"abitazione e laè deflagrata. Uncivilista di Montecorvino Rovella (Salerno) è rimasto. Si trova ora in ospedale, al Ruggi d"Aragona. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.L"esplosione si è verificata poco dopo le 8. La vittima dell"attacco dinamitardo è Giampiero Delli Bovi, 29 anni. Il professionista lavora nello studio legale del neo sindaco di Montecorvino, Martino D"Onofrio, eletto appena una settimana fa con il 56% dei voti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. I militari dell"Arma dovranno lavorare per fare chiarezza su quanto è accaduto. Delli Bovi non ha saputo fornire elementi utili per risalire al movente dell"attentato e ai suoi autori.Nessuna pista investigativa può essere al momento esclusa. Numerosi i messaggi di solidarietà che stanno ...