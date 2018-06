Esclusiva CalcioWeb – Mondiali Russia | due club sul centrocampista Bjarnason

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Cagliari - tentativo per Abel Hernandez : Calciomercato Cagliari – Ultime ore calde in casa Cagliari, dopo la scelta di Maran come nuovo allenatore l’obiettivo adesso è rinforzare la rosa, in particolar modo novità importanti nelle ultime ore per quanto riguarda l’attacco. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb l’obiettivo per il reparto avanzato porta all’ex Palermo Abel Hernandez, in scadenza di contratto con l’Hull City potrebbe tornare in ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - contatti con l’Udinese : occhi su Fofana : Calciomercato Torino – Via vai in casa Torino in vista della prossima stagione, il presidente Cairo è al lavoro per accontentare Walter Mazzarri in ogni richiesta. Dopo la doppia mossa per la difesa con gli arrivi di Bruno Peres e Lucas Verissimo, l’intenzione adesso è quella di rinforzare il centrocampo, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è finito il calciatore dell’Udinese Seko Mohamed Fofana, uno dei più ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Spal - occhi sull’islandese Gunnarsson : Calciomercato Spal – La Spal è reduce da una strepitosa salvezza nel campionato di Serie A, l’obiettivo è quello di confermarsi anche nella prossima stagione, la prima decisione è stata quella di confermare l’allenatore Semplici. La dirigenza nel frattempo lavora intensamente sul mercato, occhi anche sul Mondiale in Russia. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb un calciatore seguito con grande interesse dalla Spal è il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa e Bologna - occhi in Egitto-Uruguay : obiettivo in comune : Calciomercato Genoa e Bologna, obiettivo in comune per le due squadre. Nella giornata di oggi è andato in scena il secondo match dei Mondiali, dopo il successo della Russia contro l’Arabia Saudita, vittoria nel finale per l’Uruguay che ha avuto la meglio dell’Egitto grazie ad una rete di Gimenez. occhi da parte di Genoa e Bologna, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb l’obiettivo in comune è il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - Mirabelli e Gattuso in tribuna per Russia-Arabia - ecco l’obiettivo : Calciomercato Milan – Hanno preso il via i Mondiali in Russia del 2018, partita inaugurale quella tra Russia ed Arabia Saudita, in tribuna presenti Mirabelli e Gattuso, l’obiettivo è quello di visionare da vicino possibili calciatori. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb l’obiettivo numero uno in casa Milan porta a Aleksandr Sergeevic Golovin, centrocampista seguito con attenzione anche dalla Juventus. Nonostante le ultime voci ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - asse Roma-Torino : non solo Bruno Peres - tutti i calciatori che possono cambiare maglia : Calciomercato, asse Roma-Torino – Sono ore già caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo attivissima la Roma alla ricerca di calciatori da regalare al tecnico Di Francesco. Bene anche il Torino che ha chiuso per il ritorno di Bruno Peres ma sono anche altri i calciatori che potrebbero cambiare maglia. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb nel mirino dei granata è finito anche Stephan El Shaarawy, la trattativa non è ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - la bomba che sconvolge il calciomercato : può arrivare Asensio! : calciomercato Juventus – La Juventus è concentrata sul calciomercato, i bianconeri sono attivissimi con l’obiettivo di costruire una squadra super con l’intenzione di conquistare il Triplete nella prossima stagione. Importanti movimenti per il reparto d’attacco, dopo il riscatto di Douglas Costa è arrivata una decisione che può essere considerata a sorpresa, ovvero la possibile conferma di Mario Mandzukic mentre al ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - si complica una trattativa per l’attacco : Calciomercato Reggina – La Reggina si muove per la prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla, la dirigenza si muove per rinforzare la squadra per il tecnico Roberto Cevoli. Nelle ultime ore ufficializzato l’arrivo del centrocampista Salandria, un reparto che però ha bisogno di innesti importanti è sicuramente l’attacco dopo l’addio di Bianchimano. Il nome in cima alla lista è sempre ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la nuova squadra per Allegri : altro colpo nelle ultime ore e per l’attacco le idee sono chiare [FOTO] : Calciomercato Juventus – Juventus scatenata in questi primi giorni di Calciomercato, la dirigenza bianconera è al lavoro per costruire una squadra ancora più forte e tentare l’assalto alla Champions League. In mattinata visite mediche per il portiere Perin, l’ex Genoa si giocherà il posto con Szczesny. Le novità più importanti riguardano la difesa, non solo Darmian (nonostante l’inserimento del Napoli i bianconeri sono ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - sei nuovi innesti per Giampaolo : ecco come cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, nelle ultime ore importanti trattative per regalare una squadra sempre più competitiva al tecnico Giampaolo. Per la difesa è fatta per il centrale Colley, investimento da poco meno di 10 milioni di euro. Per il centrocampo ai dettagli le trattative per Berisha e per Lovro Majer, continua la ricerca al sostituto di Torreira, in pole al momento c’è Viviani. ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - quattro super colpi per Mazzarri : ecco come cambia l’11 - squadra fortissima [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : Calciomercato Torino – Il Torino fa sul serio sul Calciomercato, dopo qualche giorno di valutazioni la dirigenza granata ha deciso di scatenarsi, sono in arrivo importanti innesti da consegnare al tecnico Walter Mazzarri. In porta assalto del Napoli per Sirigu ma alla fine dovrebbe rimanere in granata. Per la difesa con Nkoulou e Lyanco ci sarà Lucas Verissimo, importante investimento del Torino per il brasiliano. Per il centrocampo è ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - la richiesta di Ancelotti : può essere Milinkovic-Savic il regalo scudetto : Calciomercato Napoli – Il Napoli è scatenato in vista della prossima stagione, il presidente De Laurentiis ha intenzione di costruire una squadra da scudetto, l’intenzione è accontentare il tecnico Carlo Ancelotti in ogni richiesta. Secondo le indiscrezioni riportate da CalcioWeb il sogno dell’allenatore ex Bayern Monaco è uno: Milinkovic-Savic. Il colpo non è impossibile come poteva sembrare solo fino a qualche settimana fa, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - arrivano conferme : contatto con l’agente di Lewandowski - ecco cosa manca per chiudere il colpo : Sono ore caldissime in casa Juventus, a tenere banco è soprattutto il Calciomercato con i bianconeri intenzionati a costruire una squadra ancora più forte per tentare l’assalto alla Champions League. Quasi certo l’addio con l’attaccante Gonzalo Higuain come confermano anche le dichiarazioni del calciatore bianconero. --Come riportato in precedenza da CalcioWeb il nome in cima ai desideri dei bianconeri per il sostituto del Pipita porta a ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - clamoroso tentativo per Belotti : Calciomercato Lazio – Sono ore calde per il mercato della Lazio, in particolar modo tutti pazzi di Milinkovic-Savic, per i biancocelesti quasi impossibile riuscire a confermare il serbo dopo la mancata qualificazione in Champions League, tante le big interessate, oltre ad alcune contropartite come parte cash nelle casse del club dovrebbero entrare almeno 80 milioni di euro. Simone Inzaghi ha chiesto un attaccante di primo livello per ...