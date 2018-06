Egitto | Cuper | “Salah è pronto”

Egitto - Salah : 'Sono pronto'. Il ct Cuper : 'Può giocare' : 'Salah è uno dei top ten del mondo e per è un onore allenarlo - ha detto ancora Cuper -. Ha molto talento e gioca per la squadra. Questo per me è fondamentale. Nessuno può negare che per noi sia ...

MONDIALI DI CALCIO 2018 - RUSSIA / Ultime notizie : Salah ci sarà - Cuper rassicura l'Egitto (oggi) : MONDIALI di CALCIO 2018, RUSSIA Ultime notizie: le partite inaugurali da ricordare. Nel giorno di RUSSIA-Arabia Saudita, un amarcord su precedenti da ricordare (oggi 14 giugno)(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 16:49:00 GMT)

Mondiali - Egitto ottimista per il recupero di Salah : si allena con il gruppo per esserci contro l'Uruguay : Dopo tanto lavoro per riabilitare la spalla, finalmente Momo Salah torna a lavorare con la palla. Il fuoriclasse egiziano, messo temporaneamente ko dopo uno scontro con Sergio Ramos nel corso della ...

Salah ko? Cuper : 'Le ambizioni dell'Egitto non cambiano' : La marcia di avvicinamento dell' Egitto ai Campionati del Mondo non è stata propriamente di quelle in discesa. Nel corso della finale di Champions League infatti, Mohamed Salah , la stella assoluta della squadra ed uno dei migliori giocatori del pianeta, ha ...

Egitto : trasformazione per l'ex Roma Mido - perde 37 chili e chiama Cuper : 'Vi serve un attaccante?' : Nella Roma 14 partite giocate e zero gol, poi via verso il Tottenham e una carriera mai sbocciata, nonostante ai tempi dell'Ajax si divideva il posto da titolare e futuro campioncino con un certo ...

Mondiali - Egitto : Salah recupererà in tre settimane : 'Dopo l'incontro di oggi in Spagna' del campione 'con il medico della squadra, la Federazione calcistica conferma di nuovo: Salah alla Coppa del mondo, se Dio vuole, e la sua assenza non supererà le ...