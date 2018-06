Edge ne ha per tutti | bocciature per Detroit | Become Human e State of Decay 2

Le app mobile di Microsoft Edge si aggiornano con lo Split view per iPad e la ricerca visiva intelligente : Microsoft ha rilasciato negli ultimi giorni due nuovi aggiornamenti per il suo browser mobile Edge: uno è dedicato ad Android, mentre l’altro ad iOS. Changelog Android (versione 42.0.0.2053) Ora è possibile controllare lo stato della sincronizzazione dell’elenco lettura e dei preferiti tramite un indicatore. Ora è possibile visualizzare i preferiti gestiti dall’organizzazione e le app Web interne su account professionali e ...

Inizia col botto questo 5 giugno per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 o di un S7 Edge qui in Italia. Dopo mesi di attesa, infatti, è finalmente ufficiale la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per coloro che hanno deciso di puntare su un modello brandizzato Vodafone, che come vi avevamo anticipato la scorsa settimana è stato in grado di fare questo step più velocemente persino della variante no

Samsung Galaxy S7 e S7 edge brand Vodafone riceveranno l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo in Italia entro questa settimana, a meno di problemi dell'ultim'ora. Il rollout per i dispositivi no brand si allarga intanto ai Paesi del Nord Europa.

Ancora stallo per l'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Italia? Purtroppo si e a dire la verità, da oltre confine giungono notizie discordanti sul prosieguo del rilascio. Dopo la ripresa della distribuzione del firmware nel Regno Unito infatti non tutto sta filando per il verso giusto ma, allo stesso tempo, nella patria del produttore asiatico i possessori di una delle due ex ammiraglie hanno cominciato a ricevere il tanto

Windows 10 : Microsoft evidenzia le novità di April update per le estensioni di Edge : Microsoft ha introdotto il supporto alle estensioni per il proprio browser Edge con Anniversary update distribuito nel 2016 dopo tante richieste provenienti sia dagli Insider che dagli utenti stabili. Per un po’ la funzionalità non ha ricevuto particolari novità ma gli sviluppatori si sono comunque mostrati abbastanza interessati alla piattaforma rilasciando nuovi add-in sul Microsoft Store. Con il rilascio di April update, invece, il ...

Windows 10 : Microsoft Edge si riconferma il miglior browser per autonomia [Video] : Nel caso in cui aveste ancora dubbi sul browser migliore sul comparto dell’autonomia, Microsoft vi fornisce una risposta al vostro quesito dimostrandola con un video comparativo. Così come fatto con i precedenti aggiornamenti, anche con April Update il Colosso di Redmond ha pubblicato sul proprio canale Youtube un video di test dove viene confrontata l’autonomia di Edge con quella dei suoi rivali più noti: Mozilla Firefox e Google ...

Edge per Android : aggiunta del Parental Control : Dopo l’aggiornamento dei Controlli per il proprio Launcher, Microsoft, ha introdotto le funzioni di Parental Control anche su Edge per Android. Parental Control Con l’ultimo aggiornamento beta di Microsoft Launcher è stata inserita la funzione, per gli account Microsoft Family, di tracking dell’ultima posizione nota e di app e siti visualizzati. La versione 42.0.0.2025 di Edge inserisce il pieno supporto agli account Microsoft Family e fornisce ...

Sembra che Samsung sia riuscita a risolvere rapidamente i problemi legati all'aggiornamento a Oreo per Galaxy S7 e S7 edge, tanto che oggi il roll out è ripreso regolarmente.

A sole due settimane dall'inizio del roll out di Oreo per Galaxy S7 e S7 edge, Samsung interrompe temporaneamente la procedura a causa di alcuni riavvi improvvisi.

Frenata brusca per l'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge. La notizia di questi minuti è di quelle che i possessori del device non avrebbero mai voluto ricevere ma sta di fatto che il produttore avrebbe bloccato la distribuzione di Android 8.0, a seguito di seri problemi registrati con il firmware nuovo di zecca. Nei primi giorni di maggio, avevamo prontamente segnalato l'avvio del rilascio di Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge

In Gran Bretagna i Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone e No brand stanno ricevendo l'aggiornamento ad Android Oreo, in Italia invece gli stessi dispositivi ricevono solo le patch sicurezza di aprile 2018.Ieri 1 maggio 2018 è il giorno in cui Samsung ha iniziato effettivamente a rilasciare l'aggiornamento ad Android Oreo 8.0 sui Galaxy S7 e S7 Edge, ma sfortunatamente solo in Gran Bretagna e in Irlanda con l'operatore Vodafone e per i

Un aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Italia è arrivato, sebbene non si tratti di Android Oreo 8.0, ma ancora di Android 7.0 Nougat, versione OS precedente. Per la verità, l'iterazione biscottata del sistema operativo mobile pensato da Google è stata già rilasciata per l'ex top di gamma 2016, e più precisamente a bordo degli esemplari inglesi no brand e di alcuni brandizzati, sempre geolocalizzati da quelle parti. Tornando ai fatti

iniziato il roll out di Android Oreo per il Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge, il top di gamma Android del 2016 sta ricevendo quella che con molto probabilità sarà l'ultima release degli smartphone Samsung. Il rilascio è al solito graduale, attualmente in corso nel Regno Unito, lentamente arriverà anche su tutte le altre unità sparse per il mondo, Italia compresa. Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge: aggiornamento ad Android Oreo È probabile che ci

