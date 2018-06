È il 2018 e continuano a uscire videogiochi per l’Amiga 500

Baseball - Serie A1 2018 : Bologna e Rimini continuano a volare - dietro è lotta a tre per i play off : Dopo la parentesi europea, la Serie A1 di Baseball ha ripreso la regular season con i pronostici tutti rispettati. Le due vittorie del Bologna contro il Padova lasciano in vetta i felsinei e allontanano quasi definitivamente i veneti dai play off. Che dovrebbero essere facilmente alla portata anche del Rimini, vincente due volte in casa del Nettuno Baseball City. Quindi, per i restanti posti nelle semifinali è ancora lotta a tre con Parma, Città ...

Maglietta di Luigi Favoloso - cosa c'era scritto?/ Grande Fratello 2018 : continuano le critiche del pubblico : Maglietta di Luigi Favoloso, cosa c'era scritto? Grande Fratello 2018: il lungo sfogo di Selvaggia Lucarelli su contro Barbara d'Urso, difesa da Maurizio Costanzo.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:00:00 GMT)

Eurovision Song Contest 2018/ Finale - diretta : le polemiche continuano! Vincitore e scaletta : Eurovision Song Contest 2018, diretta Finale 12 maggio: grande attesa per Ermal Meta e Fabrizio Moro. La scaletta, i Paesi in gara e il meccanismo di voto.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:52:00 GMT)

Il Capitano Maria - anticipazioni puntata lunedì 14 maggio 2018 : continuano le indagini : Una grande Vanessa Incontrada interpreta su Rai 1 la protagonista della fiction Il Capitano Maria. Gli episodi della serie, come annunciato, saranno quattro, la location ed i paesaggi quelli della bellissima Puglia. Ricapitoliamo in breve la trama. Maria Guerra, dopo dieci anni di assenza, è tornata nella sua città, per liberarla dai malviventi, ma anche per scoprire finalmente chi ha ucciso il marito, magistrato del Tribunale dei Minori. ...

Telegram down in Italia e nel mondo oggi domenica 29 aprile 2018 : problemi ai server - continuano i disservizi : Telegram down in Italia e nel mondo oggi domenica 29 aprile 2018: disservizi da diverse ore Telegram down in Italia e nel mondo oggi domenica 29 aprile 2018: problemi ai server, continuano i ...

Biondo vs Heather Parisi/ Amici 2018 - continuano le minacce social : nuovo intervento della produzione? : Biondo vs Heather Parisi, Amici 17: il cantante della squadra bianca condanna l'atteggiamento dei fans, ma ribadisce di di trovare sbagliato l'atteggiamento dell'ex ballerina.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 14:23:00 GMT)

