Due tifosi inglesi accusati di teppismo

Agguato ai tifosi del Venezia prima della partita : arrestati Due ultrà palermitani : Approfondimenti Tafferugli dopo Venezia-Palermo: ferito tifoso rosanero, bus danneggiato 7 giugno 2018 Scontri tra tifosi a Venezia, il racconto: 'Aggrediti con mazze e stanghe di ferro' - VIDEO 7 ...

Diritti tv : rischio Due abbonamenti per vedere tutta la A. La Rai replica : 'Tifosi danneggiati - 90° Minuto può sparire' : Resta salvo il diritto di cronaca per la trasmissione dei gol durante i tg'. Uno scenario questo che metterebbe seriamente a rischio il futuro di una trasmissione storica come 90° Minuto. replica ...

Diritti tv : rischio Due abbonamenti per tifosi Serie A : I tifosi di calcio rischiano di dover sottoscrivere due abbonamenti per poter vedere le partite di Serie A. E quanto emerge al termine dell’assemblea della Lega Calcio che ha attribuito il Diritti tv per gli anni 2018-2021, privilegiando un bando per prodotti e non per piattaforme che non tiene conto della suddivisione per squadre. +Tre i pacchetti principali che dovranno essere presto assegnati, ma nessuno degli operatori che si è detto ...

Champions - sanzioni alla Roma : Due trasferte vietate ai tifosi e multa : La Uefa ha reso noto le decisioni dopo gli incidenti di Liverpool in cui è rimasto gravemente ferito un tifoso dei Reds

Champions League - aggressione tifosi Liverpool a Kiev : è di Due feriti il bilancio provvisorio : Sono due i tifosi del Liverpool feriti dopo l’aggressione che una ventina di tifosi ucraini hanno messo in atto in un locale di Kiev Due tifosi del Liverpool feriti in modo lieve e altri due arrestati. E’ questo il bilancio dell’attacco di una ventina di hooligans ucraini nei confronti di alcuni tifosi dei ‘Reds’ mentre stavano cenando intorno alle 23 di ieri sera in un ristorante nei pressi dello Stadio Olimpico di ...

Scontri Kiev - hooligan ucraini attaccano tifosi del Liverpool : Due feriti lievi. IL VIDEO : Non si ferma la violenza intorno al mondo del calcio. Dopo i terribili Scontri prima della semifinale di andata tra Liverpool e Roma un nuovo capitolo a Kiev, a poche ore dalla finalissima di ...

Liverpool-Roma - i Due tifosi romanisti resteranno in carcere fino a ottobre : Questa mattina a Liverpool si è tenuto il processo dei due tifosi della Roma Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, arrestati la sera del 24 aprile scorso per violenti disordini nelle ore antecedenti la ...

Svizzera : scontri tra tifosi a Basilea - Due feriti e Due arresti : Violenti scontri tra tifosi di calcio si sono verificati ieri sera a Basilea in seguito alla partita di Super League tra la squadra locale e quella di Lucerna conclusasi 2 a 2. Almeno due persone sono rimaste ferite. La polizia ha controllato diversi facinorosi ed ha arrestato due tedeschi di 23 e 29 anni. In base alle indagini condotte finora una trentina di persone con tute bianche hanno colorato piloni del ponte autostradale sul fiume Birs, ...

Juventus - pullman dei tifosi si scontra con i cavi del tram a Torino : Due feriti gravi : Un mezzo con a bordo tifosi bianconeri che stava raggiungendo il centro di Torino al seguito del bus scoperto con i giocatori, è rimasto incastrato nei cavi elettrici del tram.

Juventus - Due tifosi in gravi condizioni mentre festeggiavano lo scudetto. La ricostruzione - : Grave incidente durante i festeggiamenti a Torino dei tifosi della Juventus per il settimo scudetto vinto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, due tifosi bianconeri sono ricoverati in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto durante la festa scudetto. --Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, è più grave di quanto sembrasse in un primo momento il bilancio dell’incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo di tifosi della ...

