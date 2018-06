Donald Trump | Gli Stati Uniti non saranno un campo di migranti

David Leonhardt : 'Donald Trump cerca di distruggere l'Occidente' : “Donald Trump sta cercando di distruggere l'Occidente”. Questo il brutale titolo di un articolo che l'editorialista del New York Times, David Leonhardt, ha pubblicato pochi giorni fa sul prestigioso quotidiano statunitense. Si tratta di una presa di posizione che prende spunto, tra l'altro, dal fallimento dell'ultimo G7 e che ha fatto parecchio rumore in giro per il mondo, tanto che è stata citata da molti altri commentatori. Trump, strategia ...

Lo strano vizio di Donald Trump e il "Mr. Wolf" della Casa Bianca : Nel celebre film di Quentin Tarantino, Pulp Fiction , John Travolta e Samuel L. Jackson chiamavano un misterioso Mr. Wolf per uno 'sporco lavoro': ripulire una macchina dai resti di uno scagnozzo che ...

Melania e Donald Trump sempre più divisi. Anche in politica : Per la prima volta Melania Trump critica l’operato politico del marito Donald, Anche se indirettamente. La First Lady: “odia vedere bambini separati dalle loro famiglie e spera che entrambi gli schieramenti possano alla fine unirsi per ottenere una riforma immigratoria di successo”. Questo è quanto ha dichiarato tramite la sua portavoce Stephanie Grisham alla Cnn. Melania si riferisce al caso dei 2000 bambini separati al ...

Melania Trump contro Donald : "Odio vedere i bambini separati dalle loro famiglie al confine" : Melania scende in campo per la prima volta su una questione politica criticando indirettamente il marito per la linea dura contro gli immigrati al confine col Messico. La first lady "odia vedere bambini separati dalle loro famiglie e spera che entrambi gli schieramenti possano alla fine unirsi per ottenere una riforma migratoria di successo", ha dichiarato alla Cnn la sua portavoce Stephanie Grisham commentando la vicenda dei 2000 bimbi separati ...

Donald Trump contro il Washington Post : "Bezos vi paga poco - uno sciopero lungo sarebbe una grande idea" : Donald Trump torna ad attaccare il miliardario Jeff Bezos, l'editore del Washington Post, una delle sue 'bestie nere'. "I dipendenti del Washington Post vogliono scioperare perchè Bezos non li paga abbastanza. Penso che uno sciopero davvero lungo sarebbe una grande idea. I dipendenti otterrebbero più soldi e ci libererebbero delle Fake News per un esteso periodo di tempo! Il Wp è un lobbista registrato?", twitta con ...

Lo slogan LGBTQ di Harry Styles a Philadelphia - una frecciatina a Donald Trump sorprende i fan (video) : Un altro prezioso omaggio alla comunità LGBTQ: durante il concerto di venerdì 15 giugno, Harry Styles a Philadelphia ha sfoggiato sul palco come suo solito una bandiera arcobaleno, ma questa volta con uno slogan particolare! Durante la cover in What Makes You Beautiful degli One Direction, Harry Styles ha sventolato sul palco del Wells Fargo Center una bandiera con i colori dell'arcobaleno, in omaggio al mese del Pride. Sulla stoffa, questa ...

Summit Donald Trump e Kim Jong Un - un momento storico mondiale : ... alle imposizioni, ai divieti del regime Nord Coreano e solo allora ci si può rendere conto di quanto questo sia un momento storico per il mondo intero!

Donald Trump elogia Giuseppe Conte : "Fantastico" : "Il nuovo presidente del Consiglio italiano è fantastico". A dirlo è il presidente americano Donald Trump, parlando ai microfoni di Fox News. Trump ha incontrato Conte per la prima volta in Canada, al G7. "Sembra che essere duri sull'immigrazione ora paghi" ha aggiunto.Trump ha tenuto una linea estremamente dura sull'immigrazione e punta ancora a costruire un muro lungo il confine tra Usa e Messico per fermare l'ingresso su suolo ...

Donald Trump - nuovo successo diplomatico : negli Usa - con Canada e Messico - i Mondiali di calcio 2016 : ... e dopo il voto ha twittato la sua soddisfazione: 'Gli USA, con Messico e Canada, hanno appena avuto la Coppa del Mondo di calcio. Congratulazioni, e' stato un grande e duro lavoro!'.

Buon compleanno Donald Trump - Romolo Petullà - Francesca Colesanti… : Buon compleanno Donald Trump, Romolo Petullà, Francesca Colesanti… …Gianna Nannini, Francesco Guccini, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Marisa Brando, Laura Efrikian, Luigi Cagni, Massimo Introvigne, Giovanna Botteri, Luigi Casero, Flavio Gulinelli, Enrico Fabbro, Boy George, Marco Armani, Cristiana Lionello, Andrea Icardi, Paolo Arrigoni, Paolo Lanza, Steffi Graf, Giovanni Esposito, Lia Capizzi, Michele Fini, Massimo Oddo, Vittorio ...

Donald Trump e Kim Jong-un - cos’è successo a Singapore : di Andrea Cerabolini Il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si sono incontrati presso la “Cappella Singapore” un resort di lusso sull’isola di Sentosa. La scelta della località è ricaduta su Singapore perché il Paese asiatico è uno dei pochi a intrattenere rapporti diplomatici con entrambi gli Stati. Nei giorni scorsi avevamo assistito all’arrivo di Kim e del suo entourage, tra le migliaia di fotografi occorsi per ...

Cina - vertice fra Kim Jong-un e Donald Trump riveste un significato storico di grande importanza : La parte cinese ha molto apprezzato la decisione politica presa dai leader dei due paesi, accogliendo con favore e sostenendo i risultati conseguiti nel corso dell'incontro di ieri. La Cina valuta ...

Donald Trump e Kim Jong-un - a Singapore il ‘non-presidente’ Usa ha fatto un bel passo indietro : Due cose possono esser dette con assoluta sicurezza dopo lo “storico” incontro, in quel di Singapore, tra Donald Trump e Kim Jong-un. 1. La prima – molto consolatoria e ovvia, ma altrettanto volatile ed effimera – è che, nel catulliano alternarsi d’odio e d’amore tra i due protagonisti, il secondo è infinitamente meno peggio del primo. Ovvero: che molto meno angosciante è, per il pianeta Terra, assistere al pur sconcertante e non ...

Donald Trump e Kim Jong-un : 'Due uomini - due leader - un destino' - la storica stretta di mano : ' Molte persone nel mondo - ha affermato il leader nordcoreano Kim Jong-un - penseranno che sia una specie di film di fantascienza ', e si riferiva chiaramente a quanto stava, seppur desiderato, ...