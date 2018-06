Domani un incontro sull' economia civile di oggi in Italia | per promuovere l' aiuto e i

Terapia dell'Epatite C - Domani un incontro in città : L'argomento è di grande importanza e vicino a tante persone nel nostro Paese, dal momento che l'Italia ha il tasso di incidenza più alto nel mondo occidentale. Soffrono di questa patologia circa 1,5 ...

P. Chigi conferma Domani incontro Macron-Conte a Parigi : Roma, 14 giu. , askanews, il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e il Primo Ministro Antonio Conte si incontreranno a Parigi venerdì per pranzo di lavoro seguito da una conferenza ...

Perin-Juve - Domani l'incontro per la fumata bianca : Mentre Alvaro Morata continua il suo amarcord a Torino , e il discorso legato a Higuain è sempre valido..., , ecco che questa potrebbe essere la settimana di Mattia Perin. 12 più bonus - Oggi il quasi ...

Governo - Cottarelli al Colle senza lista dei ministri : nessuna rinuncia - Domani un nuovo incontro : In attesa di conoscere l'elenco ufficiale dei titolari dei dicasteri, all'Economia - la poltrona più bollente- sembra in pole position Guido Tabellini, ex rettore della Bocconi di Milano. Secondo le ...

Cottarelli lascia il Colle - non c’è la lista dei ministri. Nuovo incontro con Mattarella Domani. Cresce l’ipotesi di un voto anticipato già a luglio : Sergio Mattarella riceverà di Nuovo domani mattina il premier incaricato, Carlo Cottarelli, che ha lasciato il Quirinale dopo un colloquio di circa mezz’ora con il Capo dello Stato. «Stiamo approfondendo alcune questioni sulla lista dei ministri, ma non ci vorrà molto» ha detto il premier incaricato entrando alla Camera. La lista dei ministri non...

