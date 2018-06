Disperso nel Forlivese | in corso le ricerche con due elicotteri

Montagna : anziano Disperso in Val Tovanella : Sono ancora senza esito le ricerche di Giocondo Ghirardo, 78 anni, di Vittorio Veneto (Treviso), la cui auto è stata rinvenuta parcheggiata all’imbocco della strada che porta in Val Tovanella . L’uomo era partito ieri in mattinata dicendo che sarebbe andato a lumache, senza specificare la destinazione ai familiari. Ieri sera, dopo il mancato rientro, alle 23 è stato chiesto l’intervento del Soccorso alpino di Longarone quando i ...

Turista Disperso : trovato morto nel rio - in Alta Valle Isarco : trovato morto nel rio Fleres, in Alta Valle Isarco, in Alto Adige, un Turista tedesco, Moritz Munch, di 62 anni, disperso dalle prime ore di stamani. La famiglia dell’uomo, che alloggia in un residence in Val di Fleres, ha lanciato l’allarme non avendolo visto dopo una passeggiata mattutina. I soccorritori hanno trovato il Turista ormai esamine nel rio che in questi giorni è in piena per lo scioglimento dei ghiacci. Sul posto sono ...