Disano illumina due stadi per i mondiali di calcio Russia 2018 FOTO

Luci made in Italy per Russia 2018 : Disano illumina due stadi dei Mondiali di calcio : Samara è una città di oltre un milione di abitanti nella regione del Volga a circa 1000 chilometri da Mosca, celebre per la sua industria aerospaziale. A Samara per i Mondiali 2018 è stata costruita una nuova arena per 45mila spettatori, disegnata dallo studio di architettura tedesco GMP-Architekten. La copertura del nuovo stadio, battezzato Cosmos Arena, è una cupola in vetro e acciaio alta 65 metri, che disegna una sorta di astronave, un ...