Diffamazione | perché per me è il mal sottile della propaganda cinquestelle

(Di lunedì 18 giugno 2018) La notizia è dell’8 giugno scorso, ma la ricerca dei precedenti mi ha richiesto un po’ di tempo. L’Onorevole Di Maio è il primo inquisito del nuovo governo, quello che lui stesso aveva definito il primo a non contare indagati tra i suoi membri. Il reato contestato all’Onorevole Di Maio è lae colpisce che le querele (e le condanne) per questo reato accompagnano da sempre il Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo, fino all’anno scorso Presidente, Garante e proprietario del blog allora indicato come organo ufficiale del Movimento, è stato querelato varie volte per: ad esempio nel 2003 per l’insulto di “vecchia puttana” (rabbrividisco nello scriverlo, ma è doveroso ricordare) al Premio Nobel e Senatrice a vita Rita Levi Montalcini, all’epoca già novantenne. In quel caso Beppe Grillo, ammettendo il reato patteggiò la condanna. ...