Dieta | le proprietà dimagranti del tè verde

(Di lunedì 18 giugno 2018) Stimola il metabolismo e aiuta a sciogliere i grassi: il tèè un ottimo alleato per lae l’arma vincente per eliminare qualche chilo in più e ritrovare una perfetta forma fisica. Questa bevanda originaria del Giappone è ottima sia calda che fredda e si può bere ad ogni ora del giorno. Sin dall’antichità è nota per le sue, il tèinfatti è ricco di catechine, delle sostanze antiossidanti che appartengono alla famiglia dei flavonoidi, in grado di conferire un senso di sazietà immediato e prolungato. Si tratta quindi del rimedio ideale per combattere la fame nervosa ed evitare di ricorrere a snack poco salutari e ricchi di grassi. Non solo: il tèha anche la capacità di accelerare il metabolismo basale stimolando il processo di termogenesi, che riduce la conversione in grassi dei cibi assunti, evitando la formazione di cuscinetti ...