Dieselgate | respirare scarichi è una pessima idea Ma non bastano i filtri a ridurre le

(Di lunedì 18 giugno 2018) Non si acquieta la storia del. Dopo la multa di un miliardo di euro appioppata alla Volkswagen in questi giorni, arriva la notizia dell’arresto dell’amministratore di Audi, Rudolf Stauder, sempre in relazione allo scandalo delle emissioni truccate. Ma è vero che le emissioni dei diesel fanno così male alla salute umana? Sostanzialmente sì, è vero, in particolare per via del particolato fine che emettono. E, con tutta la buona volontà, non si riesce a trovare un modo di abbattere le emissioni a un livello tale da renderle accettabili. Vediamo di approfondire la questione. In primo luogo, possiamo leggere in questo recente review (in inglese) un riassunto di quello che si sa a proposito degli effetti sulla salute umana deglidei motori diesel. Lo studio vi racconta, fra le altre cose, che una misura fatta in Inghilterra nel 2010 ha mostrato che il 95% (!!) del ...