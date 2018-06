Di Stefano M5S | “Il regolamento di Dublino è una schifezza Spostiamo i confini europei

Di Stefano - M5S ha anticorpi : ANSA, - ROMA, 16 GIU - "L'unica certezza che ha la nostra base o chiunque si avvicina al Movimento 5 Stelle sa che la nostra differenza non è essere migliori ma avere gli anticorpi. Noi chi sbaglia lo ...

M5s - eletti i nuovi capigruppo : Francesco D’Uva alla Camera e Stefano Patuanelli al Senato : In piena trattativa per le nomine dei sottosegretari e dei viceministri del governo Conte, il Movimento 5 stelle inizia a sciogliere i primi nodi politici. Nell’assemblea parlamentare dei gruppi pentastellati di martedì 5 giugno sono stati eletti i nuovi capigruppo. Si tratta di Francesco D’Uva per la Camera dei deputati e di Stefano Patuanelli per il Senato. Nomine che sono diventate necessarie dopo che i precedenti capigruppo, ...

Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli sono i nuovi capigruppo del M5s a Camera e Senato : Una cosa di cui non parla mai, ma che è uno dei motivi del suo impegno in politica, è l'uccisione del nonno Nino D'Uva, avvocato, per mano della mafia 30 anni fa. A Palazzo Madama a guidare la truppa ...

Governo - Di Stefano (M5s) : “Tria? Non ha importanza provenienza politica. Ora è fatta - lavoriamo per il Paese” : Carlo Cottarelli ha appena rimesso l’incarico al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Manlio Di Stefano, deputato del M5s, non nasconde la propria soddisfazione. “È fatta – ha detto – ora lavoriamo per il bene del Paese”. E sul nome di Giovanni Tria, come possibile ministro all’Economia, ha commentato: “Non ci importa quale sia la sua provenienza politica. L’importante è che sia un ...

Governo - Di Stefano (M5s) : “Esecutivo Cottarelli nasce già morto - non ha senso parlarne” : “Applicheremo l’articolo 90 della Costituzione per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica per non aver agito all’interno delle sue prerogative”. Lo ha confermato Manlio Di Stefano, deputato del M5s, all’entrata di Montecitorio. “Il Governo Cottarelli nasce già morto, non è nemmeno serio parlarne. Se parteciperemo alle consultazioni? No, e non voteremo la fiducia” ha ...

Governo M5s-Lega - Di Stefano (Casapound) : “Alcuni punti del contratto copiati da noi. Premier ideale? Salvini” : “Governo M5s-Lega? Del loro contratto ci sono cose interessanti, che ci piacciono. Altre non sono affrontate con la giusta durezza. Ma meglio questo Governo di ogni altro, perché, se realizza ciò che ha promesso, può sfasciare davvero i rapporti con l’Unione Europea“. Sono le parole del vicepresidente di Casapound, Simone Di Stefano, intervistato a Ecg Regione (Radio Cusano Campus). Scetticismo e perplessità sulla figura del ...

Governo - Di Stefano (M5s) : “In due settimane risolleviamo il Paese. Altri ci hanno messo anni a distruggerlo” : Manlio Di Stefano, a pochi minuti dalla riunione per la definizione del contratto di Governo: “La bozza è frutto di un lavoro di due settimane. Condivisa e voluta da entrambi i gruppi. Alcuni temi sono da rivedere ma non sui punti cardine. E se già vi è l’accordo su tasse e reddito di cittadinanza, credo che gli italiani abbiano da festeggiare. Premier? Dopo il contratto avremo i nomi. Il meccanismo di conciliazione sul modello ...