Di Maio | un tavolo riders e aziende per il nuovo contratto

Lavoro - Di Maio : nascerà tavolo riders-big digitali : Roma, 18 giu. , askanews, nascerà un tavolo di contrattazione tra i rappresentanti dei riders e i rappresenanti delle grandi piattaforme digitali' che offrono servizi di consegna pasti a domicilio. Lo ...

Rider - Di Maio chiede l'apertura di un tavolo con le aziende : MILANO - Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha proposto alle aziende della Gig economy di aprire un tavolo di contrattazione tra i rappresentanti dei Riders e i rappresentanti della piattaforme ...

Lavoro - Di Maio : nascerà tavolo riders-big digitali : ... altrimenti - ha detto il ministro - interverremo con le norme"."Se si trova un punto di caduta" tramite la concertazione e il dialogo "fa bene al Paese, fa bene alla democrazia, fa bene all'economia"...

Rider - Di Maio : “Le piattaforme hanno accettato un tavolo di contrattazione per costruire un nuovo modello” : “Ci sono due strade possibili: il governo fa una norma dicendo questo è l’inquadramento, questa è la retribuzione, queste sono le tutele. L’altra strada è aprire un tavolo di contrattazione tra le piattaforme e i Rider e costruire assieme un nuovo modello. Ho proposto questo alle piattaforme. Mi è stato detto che sono disponibili”. Dopo l’incontro con le piattaforme delle consegne a domicilio, il ministro del ...

Di Maio al tavolo con il No alla Meloni : E' cominciato alla Camera l'atteso incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per verificare se sia possibile un'intesa in extremis per un governo giallo-verde. Ma il nodo delle ultime ore, al di là della presenza dell'economista Paolo Savona, è l'ingresso di Fdi nell'esecutivo su cui al momento c'è il veto pentastellato. Fonti qualificate M5s infatti confermano ad HuffPost che il Movimento non vuole l'allargamento della ...

Di Maio : l'ipotesi di impeachment non è più sul tavolo : "L'ipotesi impeachment non è piu' sul tavolo, perché Salvini non lo vuole". A dirlo a Napoli Luigi Di Maio. La volontà di mettere in stato di accusa del Presidente della Repubblica era stata dichiarata ufficialmente e pubblicamente dallo stesso leader pentastellato, nella giornata di domenica, quando era naufragato il tentativo di dar vita a un governo assieme alla ...

Luigi Di Maio a Napoli : "L'impeachment non è più sul tavolo. Pronti a collaborare con Mattarella" : Luigi Di Maio fa un passo indietro. Intervenuto a Napoli al grido de #IlMioVotoConta, il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato alla piazza che l'ipotesi dell'impeachment per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da lui paventata dopo il rifiuto di approvare Savona all'Economia e supportata anche da Giorgia Meloni.Il motivo, però, non è legato a un cambio di idee. La decisione di Salvini di non appoggiare questa possibilità ...

IMPEACHMENT PER MATTARELLA?/ M5s - Di Maio : "Non è più sul tavolo" - sul web gli italiani cercano "impingement" : IMPEACHMENT contro Mattarella, il Movimento 5 Stelle chiude la pratica attaccando la Lega: Di Maio, "Salvini cuor di leone non lo vuole più, peccato, qualcuno ne risponderà"(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:04:00 GMT)

Luigi Di Maio a Napoli : "L'impeachment non è più sul tavolo. Pronti a collaborare con Mattarella" : Luigi Di Maio fa un passo indietro. Intervenuto a Napoli al grido de #IlMioVotoConta, il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato alla piazza che l'ipotesi dell'impeachment per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da lui paventata dopo il rifiuto di approvare Savona all'Economia e supportata anche da Giorgia Meloni.Il motivo, però, non è legato a un cambio di idee. La decisione di Salvini di non appoggiare questa possibilità ...

Di Maio rilancia il governo M5s-Lega e archivia l'impeachment | Cottarelli prende tempo | Sul tavolo l'ipotesi voto a luglio : Il premier incaricato Cottarelli vive un giorno in stand by e apre due scenari: scioglimento delle Camere e elezioni a luglio o accordo con i partiti per varare una legge di bilancio light e votare a ottobre. Da Napoli Di Maio spariglia ancora le carte. Meloni: pronta a rafforzare la maggioranza

Luigi Di Maio : "L'impeachment non è più sul tavolo. Pronti a collaborare con Mattarella" : Luigi Di Maio fa un passo indietro. Intervenuto a Napoli al grido de #IlMioVotoConta, il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato alla piazza che l'ipotesi dell'impeachment per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da lui paventata dopo il rifiuto di approvare Savona all'Economia e supportata anche da Giorgia Meloni.Il motivo, però, non è legato a un cambio di idee. La decisione di Salvini di non appoggiare questa possibilità ...

Di Maio : 'Ipotesi impeachment Capo dello Stato non è più sul tavolo' : Il Movimento 5 stelle fa marcia indietro e rinuncia alla messa in Stato d'accusa del Capo dello Stato. "Per quanto riguarda l'impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui ...

Di Maio - ipotesi impeachment non più sul tavolo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Di Maio : l'ipotesi di impeachment non è più sul tavolo : "L'ipotesi impeachment non è piu' sul tavolo, perché Salvini non lo vuole". A dirlo a Napoli Luigi Di Maio. La volontà di mettere in stato di accusa del Presidente della Repubblica era stata dichiarata ufficialmente e pubblicamente dallo stesso leader pentastellato, nella giornata di domenica, quando era naufragato il tentativo di dar vita a un governo assieme alla ...