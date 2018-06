Di Maio sui riders | Occorre intervenire subito

Di Maio cerca la svolta sui rider : nuove norme dopo il confronto : Un tavolo tra i rappresentanti dei rider , i fattorini che in bici fanno le consegne a domicilio, e delle aziende digitali con l'obiettivo di arrivare al 'primo contratto nazionale della gig economy'. ...

Salvini : faremo un censimento sui rom - quelli italiani purtroppo ce li dovremo tenere. Di Maio si smarca : se è incostituzionale non si può fare : «Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, leader della Lega, parlando a TeleLombardia. Salvini ha parlato di «una ricognizione sui rom in Italia per vedere chi, come, quanti», ossia «rifacendo quel...

Di Maio : sui diritti dei riders giusto il confronto - ma non si accettano ricatti : “Sono contento che finalmente si inizi a parlare dei diritti dei riders e di tutti i ragazzi che lavorano per le piattaforme digitali. Oggi il managing director di Foodora Italia ha criticato alcuni punti della bozza del Decreto Dignità che riguarda proprio i riders. È giusto che su questo tema ci si confronti pubblicamente e infatti dopo aver inco...

Foodora : "Via dall'Italia con il decreto sui rider". Di Maio : "No ai ricatti" : "Se fossero vere le anticipazioni del decreto dignità che il ministro Di Maio ha fornito alle delegazioni di rider incontrate, dovrei concludere che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino l"Italia".La minaccia - tutt'altro che velata - arriva da Gianluca Cocco, ad di Foodora Italia che in un'intervista al Corriere attacca la decisione del ministro di affrontare il tema dei fattorini dell'app (e ...

Di Maio - confronto sui rider ma non accetto ricatti : "Ho tutta la volontà di favorire la crescita di nuove attività legate alla gig economy e nessuno vuole demonizzarle". Ma "ho il dovere di tutelare" i riders che "oggi sono il simbolo di una ...

Ma ancora parla? Boldrini al veleno contro Salvini : 'Salga sui barconi con Di Maio' : Record di bile per Laura Boldrini. L'ex presidente della Camera è un fiume di livore contro Matteo Salvini e Luigi Di Maio. In un'intervista al manifesto , dice del ministro degli Interni leghista: '...

Lavoro - Di Maio annuncia stretta sui contratti a termine : ROMA , WSI, " Modifiche al Jobs Act , tutele ai riders, stop alla delocalizzazione, e gioco d'azzardo. Sono queste le prime misure sul mondo del Lavoro annunciate dal ministro Luigi Di Maio. Il varo dovrebbe arrivare nel primo Consiglio dei ministri utile, previsto a fine giugno e il pacchetto di norme prenderà il nome di decreto ...

Fisco - Di Maio a Salvini : “Eliminazione del tetto all’uso contanti non è nel contratto. Lavorare per togliere costi sui bancomat” : Nessuna eliminazione del tetto all’uso dei contanti perché “nel contratto non c’è”, anzi c’è da Lavorare “su altri fronti” come per esempio “eliminare i costi” per i commercianti nei pagamenti con bancomat. Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini che mercoledì aveva lanciato l’idea di rendere senza limiti l’uso delle banconote. “Io sono contro ogni tipo di coercizione, fosse ...

Aquarius - Macron telefona a Conte Per Di Maio «primo segnale di disgelo» Il Papa sui migranti : non sono numeri : Segnali di apertura dalla Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell’Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius

Intesa Lega-M5S sui sottosegretari Di Maio si tiene le telecomunicazioni : All'Economia dovrebbero andare, come vice, la pentastellata Laura Castelli e il leghista Massimo Garavaglia; e come sottosegretario il deputato lombardo 5 Stelle Stefano Buffagni. Al sottosegretario ...

Gaffe Di Maio sui sindaci : Un grande in bocca al lupo ai nostri candidati sindaco . Avere sindaci M5S nei singoli comuni significa avere sindaci che hanno dalla loro parte il governo nazionale e che potranno parlare con i ...

Comunali - duello M5s-Lega - gaffe di Di Maio sui sindaci : “Quelli grillini avranno governo dalla loro” : Le elezioni amministrative diventano il nuovo momento di tensione muscolare tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Con il primo che parte lancia in resta sul sostegno da parte del governo ai futuri sindaci pentastellati, dimenticando tutti gli altri primi cittadini. Un vero e proprio incidente diplomatico che scatena la polemica con le opposizioni e ...