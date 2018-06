Di Maio | «Rider | ridurremo i rinnovi dei contratti a tempo determinato»

Lavoro - Foodora apre a Di Maio : verso un tavolo per il contratto dei rider : Nell'incontro tra il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, e i rappresentanti delle piattaforme di food delivery riguardo alla tutela del Lavoro dei rider "c'è stato molto dialogo e trasparenza". Lo ha ...

Rider - la retromarcia di Di Maio. Tavolo di confronto sulla gig economy : Il ministro all’uscita dall’incontro con Foodora e altre piattaforme: «È andata bene, ora Tavolo di contrattazione. Se non va, interverremo con la nostra norma». Soddisfatte le aziende. Il Sole 24 Ore aveva visionato in anticipo la bozza del decreto dignità, con novità come l’istituzione del salario minimo e l’indennità mensile. Ora il documento potrebbe cambiare...

Caso rider - Luigi Di Maio annuncia trattativa con le aziende : “Non accettiamo ricatti - sarà guerra al precariato” : Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, annuncia un tavolo di concertazione con le aziende della Gig Economy, le quali si sono dette disponibili a discutere di tutele per i propri lavoratori. "Se poi il tavolo non dovesse andar bene interverremo con la norma che avevamo progettato. Non accettiamo ricatti, faremo la guerra al precariato".Continua a leggere

Rider - Di Maio : “Le piattaforme hanno accettato un tavolo di contrattazione per costruire un nuovo modello” : “Ci sono due strade possibili: il governo fa una norma dicendo questo è l’inquadramento, questa è la retribuzione, queste sono le tutele. L’altra strada è aprire un tavolo di contrattazione tra le piattaforme e i Rider e costruire assieme un nuovo modello. Ho proposto questo alle piattaforme. Mi è stato detto che sono disponibili”. Dopo l’incontro con le piattaforme delle consegne a domicilio, il ministro del ...

Riders - dal contratto al salario minimo all’indennità : ecco il “decreto Di Maio” - La bozza : Classificazione dei fattorini come «subordinati», via l’articolo 2 del Jobs act, salario minimo e indennità mensile. Sono alcune delle novità contenute negli articoli sulla Gig economy del «decreto dignità» voluto dal ministro del Lavoro. Il Sole 24 Ore ne ha visionato in anteprima la bozza del 17 giugno. ecco cosa emerge e cosa cambierà per Foodora e le altre piattaforme online...