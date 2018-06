Di Maio ai rider Foodora-Deliveroo | “meno rinnovi incarichi a termine” “Ok a contratto

Di Maio : un tavolo riders e aziende per il nuovo contratto : Il ministro del lavoro propone un confronto diretto tra le due parti per concordare un nuovo modello nell'ambito della Gig economy - Luigi Di Maio propone l'apertura di un tavolo tra riders e aziende ...

Caso rider - Luigi Di Maio annuncia trattativa con le aziende : “Non accettiamo ricatti - sarà guerra al precariato” : Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, annuncia un tavolo di concertazione con le aziende della Gig Economy, le quali si sono dette disponibili a discutere di tutele per i propri lavoratori. "Se poi il tavolo non dovesse andar bene interverremo con la norma che avevamo progettato. Non accettiamo ricatti, faremo la guerra al precariato".Continua a leggere

Lavoro - Di Maio : nascerà tavolo riders-big digitali : Roma, 18 giu. , askanews, nascerà un tavolo di contrattazione tra i rappresentanti dei riders e i rappresenanti delle grandi piattaforme digitali' che offrono servizi di consegna pasti a domicilio. Lo ...

Rider - Di Maio chiede l'apertura di un tavolo con le aziende : MILANO - Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha proposto alle aziende della Gig economy di aprire un tavolo di contrattazione tra i rappresentanti dei Riders e i rappresentanti della piattaforme ...

Lavoro - Di Maio : nascerà tavolo riders-big digitali : ... altrimenti - ha detto il ministro - interverremo con le norme"."Se si trova un punto di caduta" tramite la concertazione e il dialogo "fa bene al Paese, fa bene alla democrazia, fa bene all'economia"...

Rider - Di Maio : “Le piattaforme hanno accettato un tavolo di contrattazione per costruire un nuovo modello” : “Ci sono due strade possibili: il governo fa una norma dicendo questo è l’inquadramento, questa è la retribuzione, queste sono le tutele. L’altra strada è aprire un tavolo di contrattazione tra le piattaforme e i Rider e costruire assieme un nuovo modello. Ho proposto questo alle piattaforme. Mi è stato detto che sono disponibili”. Dopo l’incontro con le piattaforme delle consegne a domicilio, il ministro del ...

Riders con più diritti - Ilva : proroga dei commissari. I due fronti di Di Maio : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo affronta oggi al ministero due casi spinosi come i giovani e meno giovani che ogni giorno operano nella jungla delle consegne a domicilio e il futuro dell'Ilva ...

Di Maio si fa paladino dei rider : cosa c'è nel decreto dignità : rider, precariato e decreto dignità. Tre temi che hanno incendiato il dibattito tra il neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e le aziende di food delivery. Un dibattito già acceso dalle...

Riders - dal contratto al salario minimo all’indennità : ecco il “decreto Di Maio” - La bozza : Classificazione dei fattorini come «subordinati», via l’articolo 2 del Jobs act, salario minimo e indennità mensile. Sono alcune delle novità contenute negli articoli sulla Gig economy del «decreto dignità» voluto dal ministro del Lavoro. Il Sole 24 Ore ne ha visionato in anteprima la bozza del 17 giugno. ecco cosa emerge e cosa cambierà per Foodora e le altre piattaforme online...

Riders - il 'decreto dignità' Di Maio e le preoccupazioni Foodora : Oggi alle 14 il vicempremier incontrerà i vertici delle aziende 'food delivery' per mostrare le proposte a tutela dei giovani che consegnano cibo a domicilio: contratti con malattia, ferie, maternità ...

RIDER - DI Maio INCONTRA FOODORA E GLOVO/ Ministro alle aziende : “no ricatti - stop alla precarietà” : FOODORA contro Di MAIO e il decreto dignità RIDER: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". La replica del Ministro: "no ricatti sui RIDER, assumiamoli"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Rider - Di Maio fa bene a intervenire ma non sono solo loro i precari : C’erano molte notizie degne di commento in questi giorni. Ad esempio, anche se in pochi se ne sono accorti, c’è stato un papa che, tra una critica alle coppie omosessuali e all’aborto selettivo, ha incredibilmente sdoganato l’infedeltà: e non solo maschile, anche femminile, qualcosa di veramente rivoluzionario per una Chiesa che ha sembra esaltato l’immagine di una donna silenziosa e fedele. Ma non c’è dubbio: ...

Di Maio : sui diritti dei riders giusto il confronto - ma non si accettano ricatti : “Sono contento che finalmente si inizi a parlare dei diritti dei riders e di tutti i ragazzi che lavorano per le piattaforme digitali. Oggi il managing director di Foodora Italia ha criticato alcuni punti della bozza del Decreto Dignità che riguarda proprio i riders. È giusto che su questo tema ci si confronti pubblicamente e infatti dopo aver inco...

Di Maio : 'su riders lavoriamo insieme - ma niente ricatti. I giovani prima di tutto' : Una prima bozza del 'decreto dignità' promesso dal vicepremier introduce anche il divieto di retribuzione a cottimo - Domani alle 14.00 il Ministro del Lavoro nonché vicepremier Luigi DI Maio ...