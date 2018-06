Di Francesco | “spero prossima stagione sia ancor più entusiasmante”

calcioweb.eu

(Di lunedì 18 giugno 2018) ”Sono estremamente felice di poter continuare a vivere questa avventura con la Roma e i nostri tifosi”. Così Eusebio Di, commentando il prolungamento del contratto con la società giallorossa fino al 2020. ”La fiducia che ho avvertito da parte del presidente e dei dirigenti mi ha reso orgoglioso, spero di ripagarla con unapiù entusiasmante di quella precedente”, ha aggiunto il tecnico che nella sua prima annata nella Capitale ha collezionato 51 panchine, con un bilancio di 29 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, raggiungendo il terzo posto in campionato e la semifinale in Champions League. “La scorsa estate, quando abbiamo ingaggiato Eusebio, dichiarai che eravamo in cerca di un allenatore in grado di ottenere il massimo dalla nostra squadra e allo stesso tempo di far crescere i nostri giovani talenti -ha sottolineato il presidente ...