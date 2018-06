Roma : Di Francesco prolunga fino al 2020 : ANSA, - Roma , 18 GIU - Eusebio Di Francesco ha prolunga to il suo contratto con la Roma fino al 2020 . Ad annunciarlo lo stesso club giallorosso con un post su Twitter. 18 giugno 2018 Diventa fan di ...

Roma - prolungato il contratto di Eusebio Di Francesco : l’allenatore giallorosso ha firmato fino al 2020 : Con il contratto in scadenza nel 2019, Eusebio Di Francesco ha rinnovato l’accordo con la Roma di un anno, cioè fino al 2020 Accordo raggiunto, Roma ed Eusebio Di Francesco hanno trovato l’intesa per il prolungamento del contratto dell’allenatore giallorosso, che ha firmato fino al 2020. Una grande dimostrazione di fiducia quella messa in atto dal club nei confronti del proprio manager, artefice della scalata Champions ...