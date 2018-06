Dazi | Moody' s avverte i mercati | si rischia maggiore volatilità

economia.ilmessaggero

Moody's, con guerra dazi Usa-Cina più volatilità nei mercati finanziari

(Di lunedì 18 giugno 2018) ... che si traduce sia in incertezza per l'economia globale che in forte vulnerabilità per alcuni specifici settori dell'economia americana. Gli analisti individuano nel comparto agricolo quello a più ...