DavideMaggio it intervista Alberto Frezza Station 19 e Stefania Spampinato L’attrice

davidemaggio

: A @spampistefania ho chiesto come vorrebbe morire in Grey's Anatomy ?? - Mattiabuonocore : A @spampistefania ho chiesto come vorrebbe morire in Grey's Anatomy ?? - davidemaggio : - davidemaggio : *** Video intervista ad @IRAMAPLUME *** Mentre io cazzeggiavo con @piodantini e @amedeogrieco, @Mattiabuonocore la… -

(Di lunedì 18 giugno 2018)Italiani alla corte di Shonda Rhimes., interprete del poliziotto Ryan Tanner nella neonata serie19, e, alter ego della sfrontata ginecologa Carina De Luca in Grey’s Anatomy (stasera alle 21 il finale della stagione 14 su Fox Life), hanno in comune le origini tricolori e l’appartenenza al brand Shondaland. Per entrambi, a dispetto del sangue nostrano che scorre nelle loro vene, l’America è stata il trampolino di lancio per la carriera attoriale sul piccolo schermo..it li ha incontrati a Milano., in Grey’s Anatomy interpreti una ginecologa bisex che studia l’orgasmo femminile. Il tuo personaggio è tutto un programma… Sì, infatti io me ne sono innamorata subito. Ero felicissima quando ho letto la descrizione, ho detto: “Yeah!”. Più che altro perchè è anche un ...