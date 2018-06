Dall' Italia all' Italia | la bufala corre via WhatsApp

Foodora : con il decreto «dignità» via Dall’Italia. Di Maio : no ai ricatti : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro ha chiarito di non voler demonizzare le attività legate alla gig economy ma ha anche ricordato che i riders sono «il simbolo di una generazione abbandonata dallo Stato». Foodora Italia: ascolteremo Di Maio ...

Matteo Salvini dice basta al cibo italiano importato Dall’estero : Nuova battaglia di Matteo Salvini contrario al cibo “italiano” importato dall’estero in particolare formaggi e riso. “La verità è che abbiamo

A luglio l'eclissi di Luna più lunga del secolo - visibile ad occhio nudo anche Dall'Italia : Per tutti gli appassionati di astronomia si preannuncia un evento davvero eccezionale. Il 27 luglio, infatti, è prevista l'eclissi di Luna totale più lunga del 21esimo secolo dal 2001 al 2100. Uno spettacolo visibile ad occhio nudo anche dall'Italia. L'ombra della Terra oscurera' del tutto la Luna intorno alle 20.20 ora italiana. Stando ai calcoli effettuati dagli esperti il fenomeno durera' circa un'ora e 43 minuti e sara' per questo motivo ...

Medagliere scherma 2018 : la classifica aggiornata. Russia al comando - Italia terza scavalcata Dalla Francia : A Novi Sad (Serbia) si stanno disputando gli Europei 2018 di scherma. La Russia si è portata in testa al Medagliere dopo la prima giornata dove ha vinto entrambi gli ori nel fioretto maschile e nella sciabola femminile. L’Italia insegue con un argento e un bronzo conquistati nell’arma dolce maschile grazie a Garozzo e Avola. Medagliere EUROPEI scherma ...

Foodora : "Via Dall'Italia con il decreto sui rider". Di Maio : "No ai ricatti" : "Se fossero vere le anticipazioni del decreto dignità che il ministro Di Maio ha fornito alle delegazioni di rider incontrate, dovrei concludere che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino l"Italia".La minaccia - tutt'altro che velata - arriva da Gianluca Cocco, ad di Foodora Italia che in un'intervista al Corriere attacca la decisione del ministro di affrontare il tema dei fattorini dell'app (e ...

"Oggi la mia Italia ha da imparare Dalla mia Valencia". Intervista a Giuseppe Grezzi : "Soffro a vedere l'Italia che caccia gente disperata che chiede solo aiuto". Giuseppe Grezzi è in Spagna da 18 anni, si occupa di mobilità sostenibile. Un po' Italiano e un po' spagnolo, un po' expat e un po' figura istituzionale della città che in queste ore si sta mobilitando per accogliere la nave Aquarius - dopo 9 giorni di navigazione e di crisi di nervi in Europa - Grezzi è l'assessore alla mobilità ...

Dall'Italia una canzone per il terzogenito dei duchi di Cambridge : Egli, che è pure autore della prima canzone al mondo dedicata a Papa Francesco, "Come puoi", incisa da Massimo Ranieri, quando fu il momento delle nozze tra i reali William e Kate Middleton, volle ...

Ilaria Capua lontana Dall’Italia «Paghiamo lo scetticismo verso la cultura scientifica» : La virologa: «Che dolore lasciare l’Italia. Rischiavo l’ergastolo, ora sono orgogliosa di me. Voglio battermi per una giustizia più scientifica e più umana»

Migranti - Salvini : «Altre due navi Dalla Libia - non sbarcheranno in Italia». La ong Lifeline : «Fascista» : La ong Lifeline attacca il vicepremier, che ribatte: «A casa nostra comandiamo noi, la pacchia è strafinita». Altri 500 profughi in arrivo. La Cei: «L'Italia non resti sola»

Valencia si prepara ad accogliere l’Aquarius respinta Dall’Italia : All’alba partirà un piano di accoglienza imponente per la città spagnola che non ha mai assistito a uno sbarco di seicento migranti. Leggi

Salvini : “Niente porti italiani per Lifeline e Seefuchs”. Dalla nave olandese : “Fascista” : «Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna, altre due navi di Ong con bandiera dell’Olanda sono arrivate al largo delle coste della Libia, in attesa del loro carico di esseri umani abbandonati dagli scafisti. Sappiano questi signori che l’Italia non vuole più essere complice del business dell’immigrazione clandestina, e quindi dovran...