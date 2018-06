Dalle paure alle speranze | il racconto della generazione Millennial

huffingtonpost

(Di lunedì 18 giugno 2018) "Aria, puoi voltarti adesso. È tutto a posto." Lei continua a guardare in alto, un punto imprecisato del soffitto. Mi chiedo a cosa stia pensando. Forse, in mezzo a tutto quel bianco, lei può realmente vedere i morti. Ho sempre creduto che il mondo, filtrato dai suoi occhi, fosse diverso dal mondo che conosciamo. Una versione simile ma differente, uno spazio oggettivo riempito dai fantasmi dei suoi vecchi animali domestici. Mi avvicino e le accarezzo un braccio. Aria, finalmente, prende coraggio e si volta. "Era vecchio", mi dice. "Dev'essere morto durante il sonno." "Sì", rispondo, continuando ad accarezzarla. "Ogni tanto succede." Lei si alza in piedi, senza guardare il cane, e io la seguo fuori dalla stanza.È con questa perdita che inizia "Le stelle cadranno tutte insieme", di Iacopo Barison, pubblicato di recente da Fandango Libri. Ma iniziare con una ...