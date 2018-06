Dagli insulti in tv alla guerra sui social | Corona in preda al delirio

Migranti : Salvini - io come Hitler? Insulti sinistra meDaglie - non mollo : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Salvini: ‘Basta Migranti a spasso’. Iantorno (Pd): ‘Parole simili a quelle di HITLER’. Roba da matti! Si vergogni. Io non mollo, gli Insulti della sinistra sono medaglie”. Lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Migranti: Salvini, io come Hitler? Insulti sinistra medaglie, non mollo sembra essere il primo ...

"Sei vecchia" - ex pugile Nardiello picchia e urina sulla moglie : condannato/ Roma - Dagli insulti alle minacce : Vincenzo Nardiello, ex pugile condannato a 2 anni e mezzo per aver minacciato, insultato e picchiato la sua ex convivente. La decisione dei giudici dopo anni di calvario.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 20:34:00 GMT)

Sui social sostegno a Mattarella ma anche insulti. La Lega ai sindaci : "Via la foto del Presidente Dagli uffici" : social divisi sulla decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mentre sono tanti quelli che manifestano il loro sostegno al Capo di Stato ci sono anche tantissimi che gli rivolgono messaggi di odio e di insulto.sindaci e amministratori lombardi togliete le foto di Sergio Mattarella dai vostri uffici. E' l'invito che arriva dalla Lega dopo che il 'no' del capo dello Stato a Paolo Savona al ministero dell'Economia ha bloccato la ...

Napolitano - la polizia postale scanDaglia il web dopo gli insulti al presidente emerito : Gli uffici della polizia postale si sono già "attivati nei termini di legge" in merito agli auspici di morte e ai pesanti insulti di cui è stato vittima in queste ore il presidente emerito della Repubblica Giorgio...

“Cuciti la bocca!”. Grande Fratello - esplode la bomba. Dopo pochi giorni gli inquilini sono già ai ferri cortissimi - insulti e zero peli sulla lingua contro di lui. Demolito anche Dagli altri : “È tripolare!” : Primi screzi dentro la casa del Grande Fratello che da qui a otto settimane potrebbe esplodere. Se queste sono le premesse infatti non c’è da aspettarsi nulla di buono. Parole grosse, accuse e risposte a brutto muso che hanno creato le prime crepe dentro il bunker di Cinecittà. O meglio, hanno scavato un solco tra lui e il resto degli inquilini che sembrano non sopportarlo e l’hanno definito: “ tripolare”. Parliamo di Alberto Mezzetti, il ...

Donnarumma ironizza sul match col Napoli e finisce sul Web. Travolto Dagli insulti : Gianluigi Donnarumma finisce in una bufera di polemiche sul Web a causa di un video che era destinato allo zio, ma che poi è stato in qualche modo diffuso in Rete. Nella partita di domenica pomeriggio ...