adnkronos

: Da Montecitorio alla tv, la nuova Nunzia - BinaryOptionEU : Da Montecitorio alla tv, la nuova Nunzia - Adnkronos : Da Montecitorio alla tv, la nuova Nunzia - Le_Valentinois7 : New post: 'Da Montecitorio alla tv, la nuova Nunzia ' -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Nata a Benevento il 10 ottobre 1975, laureata in Giurisprudenza e avvocato, ex ministra delle Politiche Agricole del governo Letta, ha iniziato la carriera politica come coordinatrice di Forza Italia ...