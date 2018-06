Da L’Amica Geniale a Gomorra 4 e Skam Italia | le novità di Fuoriserie al via il 22 giugno

Finale napoletano. Sul set di Sense8 - tra Gomorra e L’Amica geniale : Il fatto più straordinario è come così tante persone di tutte le età si siano radunate autonomamente, senza nessuna organizzazione, e ora stiano aspettando, stipate in modo più o meno ordinato dietro le transenne. Qualcuno ogni tanto scatta un selfie con gli amici; qualcun altro fa una story per Instagram, raccontando dove si trova. Poi c’è chi all...

Casting per L’Amica Geniale : la serie in onda in contemporanea su Rai1 e HBO? : Si continua a lavorare alle riprese e ai Casting per L'Amica Geniale. La serie tv e produzione internazionale tratta dai romanzi di Elena Ferrante è prodotta da Rai e HBO che la manderà in onda con il titolo "The Neapolitan Novels". Secondo gli ultimi rumors sembra che le due reti programmeranno la serie in contemporanea e che, quindi, non ci sarà disparità tra quella italiana e quella americana come per esempio è successo per I Medici o The ...