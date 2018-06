Dà alla luce la sua seconda bambina | 3 giorni prima aveva detto addio alla sua figlioletta

Mantova - donna in coma da 3 mesi dà alla luce una bambina : Mantova, donna in coma da 3 mesi dà alla luce una bambina La donna era arrivata all’ottavo mese e i medici avevano fissato l’intervento perché erano in pericolo le condizioni di entrambe. Un team di 30 specialisti ha fatto nascere la piccola Continua a leggere L'articolo Mantova, donna in coma da 3 mesi dà alla luce una bambina proviene da NewsGo.

Giardini Naxos : I Carabinieri del Nucleo Subacquei di Messina riportano alla luce un ancora di epoca romana : Nella mattinata del 7 giugno 2018, personale del Nucleo Carabinieri Subacquei di Messina, coadiuvato da personale della locale Stazione Carabinieri, su attivazione della Soprintendenza del Mare di Palermo, ha effettuato delle ricognizioni finalizzate all’individuazione di reperti di interesse archeologico nelle specchio di acque antistante il porticciolo turistico Saja di Giardini Naxos. E’ stato così che ad una profondità di 8 metri ed ad una ...

Lo shopping serale alla luce solo delle fiaccole : Centro storico illuminato solo da fiaccole con negozi aperti in una serata tra musica e spettacoli. Tutto è pronto a Malcesine per un'altra estate all'insegna di «shopping sotto le stelle», una manifestazione che anche quest'anno verrà replicata i primi sabato di giugno, luglio e agosto. ...

Astronomia : il centro della galassia NGC 5643 - a 55 milioni di anni luce dalla Terra : Questa foto della settimana di ESO mostra il centro di una galassia chiamata NGC 5643. Questa galassia si trova a 55 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione del Lupo ed è conosciuta come una galassia di Seyfert. Le galassie di Seyfert hanno centri molto luminosi – si pensa che essi siano alimentati dal materiale che viene accresciuto in un buco nero supermassiccio in agguato – che può anche essere avvolto e oscurato da ...

Caluso - le immagini del disastro alla luce del giorno : Si continua a lavorare a Caluso, teatro ieri sera di un gravissimo incidente ferroviario sulla linea Torino Ivrea che ha provocato due morti e 23 feriti di cui tre gravissimi. Il bilancio però rischia ...

Antonio Lenoci - di Confindustria Taranto - esprime le sue valutazioni sulla vicenda Ilva - alla luce dei più recenti sviluppi della questione : ... manifestato e dichiarato ad ogni organo di informazione, si aggiungono anche i proclami di chiusura, programmata o meno che sia, di una non meglio precisata riconversione dell'economia del ...

Roma - allarme boma alla Stazione Termini/ "Luce intermittente in una borsa!" - ma era un lumino per i defunti : Roma, allarme bomba alla Stazione Termini: 'luce intermittente e rossa in un borsone', ma era solo un lumino per defunti nei cimiteri.

Le doglie improvvise e il parto : così Marta ha dato alla luce Selene nella vasca da bagno di casa : Marta Livaccari, aiutata dal marito Samuele, ha dato alla luce sua figlia nella vasca da bagno di casa: dopo le prime contrazioni non ha avuto il tempo di raggiungere l'ospedale, così la coppia ha avuto il sangue freddo di seguire alla lettera le indicazioni di emergenza delle ostetriche su come partorire in casa e senza assistenza medica.Continua a leggere

Il materiale che si rompe alla luce e rimane intatto (e si piega) al buio : (foto: pixabay) Si sgretola alla luce mentre rimane intatto e flessibile al buio. Stiamo parlando di un particolare materiale, un semiconduttore inorganico (come il silicio, utile nell’industria come componente elettronico), friabile di giorno e ultra-pieghevole di notte. Il materiale in questione, costituito da cristalli di solfuro di zinco, è stato studiato dall’Università di Nagoya in Giappone. I ricercatori hanno mostrato, ...

Pompei - portato alla luce vicolo balconi : 16.27 A quasi duemila anni di distanza dalla eruzione del 79 d.C, Pompei continua a regalare tesori. Emergono edifici con tre grandi balconi in una zona della Regio V ora interessata dagli scavi. Su uno dei balconi anche le anfore del vino rovesciate, probabilmente messe ad asciugare al sole.Questo tipo di ritrovamento è una novità per questa zona di Pompei,per i colori originali intatti. I balconi verranno restaurati,inseriti in un percorso ...

