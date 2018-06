Crowdfunding per Sarita

Il ritorno di Jago con “Il figlio velato” : la prima opera d’arte italiana realizzata con il Crowdfunding : Jago, l'artista più social d'Italia, ha chiesto l'aiuto dei suoi sostenitori per realizzare il suo ultimo lavoro: "Il figlio velato", una scultura sulla quale saranno incisi tutti i nomi di coloro che decideranno di contribuire sulla piattaforma di crowdfunding Eppela: "Basta una piccola donazione per entrare nella storia".Continua a leggere

Migranti - sindacato lancia Crowdfunding per il rientro della salma di Sacko in Mali : L'Unione Sindacale di Base ha annunciato di aver promosso una campagna di crowdfunding "per sostenere le mobilitazioni, le spese legali e il trasporto della salma in Mali di Soumaila Sacko", il...

Ti spieghiamo perché l'equity Crowdfunding non è Kickstarter - con 5 esempi di successo : Credits: Depositphotos #97431834 5 piattaforme per capire di cosa si parla quando si parla di equity crowdfunding Presenti in tutto il mondo, seguendo le differenti legislazioni , le piattaforme di ...

My Cooking box : Crowdfunding per primo negozio monomarca a Milano : Milano, 21 mag. , askanews, Che il cibo italiano piaccia in giro per il mondo è una realtà assodata. Quello che talvolta è più difficile da fare è valorizzare questo patrimonio gastronomico, metterlo a profitto. Chi ci sta provando con successo finora è una stat-up nata ...

Grande successo del Crowdfunding in Italia : risultato da record per CleanBnB! : “Gli investitori Italiani sono certamente più prudenti, ma sanno riconoscere benissimo un buon affare se questo viene presentato in modo serio e trasparente. 500mila euro raccolti in poche settimane ne sono la prova lampante. Il risultato è andato oltre le più rosee aspettative e tutto il lavoro svolto in questi due anni ci ha premiato. I clienti hanno imparato a riconoscere il nostro brand, gli investitori hanno compreso e colto al volo ...

Bper seleziona 5 progetti per la ‘Call for Crowdfunding : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Tra i 150 progetti che hanno concorso alla prima ‘Call for Crowdfunding’ di Bper Banca, riguardanti percorsi di crescita con finalità di carattere sociale, culturale e di educazione alla sostenibilità rivolti a ragazzi e ragazze dai 13 ai 19 anni, sono stati scelti i migliori cinque che accederanno alla fase finale. La commissione, formata da dipendenti della banca, consulenti e docenti universitari ...