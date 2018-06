Croazia | Kalinic si rifiuta di entrare con la Nigeria Mondiale già finito?

Mondiali Russia 2018 - clamoroso in casa Croazia : Kalinic rischia l’esclusione per un finto malore : Nikola Kalinic si sarebbe rifiutato di entrare nel finale di Croazia -Nigeria, fingendo un mal di schiena che avrebbe fatto infuriare il ct: oggi la conferenza stampa che potrebbe sancire l’esclusione clamoroso quanto sta accadendo all’interno del ritiro della Croazia , Nikola Kalinic rischia di essere escluso dal Mondiale di Russia 2018 . Il ct Zlatko Dalic potrebbe rispedire a casa l’attaccante del Milan a casa nel corso di una ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : i pre-convocati della Croazia. Presenti Mandzukic - Kalinic e Perisic : La Croazia ha comunicato la lista dei pre-convocati per i Mondiali di Russia 2018. Un lungo elenco di 32 giocatori, in cui non manca la colonia “italiana”. La squadra balcanica si è qualificata alla rassegna iridata superando la Grecia nei playoff ed è stata sorteggiata nel girone con Argentina, Islanda e Nigeria. La nazionale guidata da Zlatko Dalic ha tutte le carte in regola per essere la sorpresa del torneo. La rosa è di grande ...