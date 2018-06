Crisi Germania | ministro Interni | ' non posso più lavorare con Merkel'

Germania - tensioni nel governo per la Crisi dei migranti : ... 'falco' della Csu bavarese, minaccia apertamente Angela Merkel di procedere ad una decisione da solo, una cosiddetta decisione del ministro, sulla politica dei migranti , in assenza di un compromesso ...

LAVORO E POLITICA/ Gli strumenti di Italia - Spagna e Germania contro le Crisi aziendali : Le crisi aziendali in Italia, Spagna e Germania vengono affrontate con strumenti di sostegno ai lavoratori piuttosto simili tra loro. Ce ne parla GABRIELE FAVA(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 06:07:00 GMT)GIOVANI E LAVORO/ I dubbi sulla Garanzia 2.0, di G. PalmeriniI NUMERI/ 280.000 posti di LAVORO (ai giovani) per portare la disoccupazione sotto il 10%, di G. Sabella