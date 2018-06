Crema solare | dove non dimenticarsi di applicarla

dilei

(Di lunedì 18 giugno 2018) Sappiamo tutti che, specialmente d’estate, è necessario proteggersi dal sole, non solo per evitare scottature e rossori poco piacevoli, ma anche per evitare conseguenze a lungo termine che l’esposizione al sole può provocare, su tutte il cancro alla pelle. Laè quindi uno degli elementi indispensabili per la tua borsa mare. Ma anche se sei un’assidua spalmatrice di, sei sicura di proteggerti per bene in tutte le parti del corpo? Ci sono delle zone che spesso vengono dimenticate e non protette: ecco quali sono e perché devi ricordartene. Le orecchie Il viso è una delle zone che tendiamo a proteggere di più ma le orecchie spesso e volentieri vengono dimenticate e non protette dal sole. Alcuni studi indicano le orecchie come terza sede in ordine di frequenza per lo sviluppo di carcinomi cutanei. Il cancro si può sviluppare in qualsiasi parte ...