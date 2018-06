Credito Valtellinese | stipulato atto fusione per incorporazione di Credito Siciliano

Banche - crisi come in Scandinavia Quella somiglianza in agguato... Il caso del Credito Valtellinese : La crisi bancaria in Scandinavia dei primi anni Novanta, pesante e drammatica, mi fa venire in mente una locuzione latina assai amata da chi si cura con l’omeopatia: similia similibus curantur. Tradotta letteralmente significa “i simili si curino coi simili” Segui su affaritaliani.it

Credito Valtellinese acquisisce Claris Factor : Teleborsa, - Credito Valtellinese ha sottoscritto un contratto che prevede l'acquisizione da parte di CreVal del 100% del capitale sociale di Claris Factor a fronte di un corrispettivo pari a 5 ...

Creval - ecco novità ed esuberi al Credito Valtellinese : L'articolo di Francesca Gerosa, giornalista di Mf/Milano finanza Le adesioni volontarie al piano esuberi del Creval vanno oltre i suoi obiettivi. Concluso il periodo per l'adesione, sono pervenute al ...

Credito Valtellinese - CdA nomina Mauro Selvetti Amministratore Delegato : Teleborsa, - Mauro Selvetti diventa Amministratore Delegato di Credito Valtellinese. Lo ha deciso il CdA della Banca che ha cooptato e nominato il Direttore Generale che assumerà la carica di A.D. con ...

Credito Valtellinese - CdA nomina Mauro Selvetti Amministratore Delegato : Mauro Selvetti diventa Amministratore Delegato di Credito Valtellinese . Lo ha deciso il CdA della Banca che ha cooptato e nominato il Direttore Generale che assumerà la carica di A.D. con decorrenza ...

Credito Valtellinese sale verso 0 - 098 Euro : Prepotente rialzo per Credito Valtellinese , che mostra una salita bruciante del 3,85% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Credito Valtellinese è più fiacca rispetto all'andamento ...

Profondo rosso per Credito Valtellinese : Aggressivo ribasso per Credito Valtellinese , che passa di mano in perdita del 3,45%. L'andamento di Credito Valtellinese nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...

Credito Valtellinese estende il rally : ... oltre +12%, in scia alle considerazioni del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nella lectio magistralis tenuta lunedì per la celebrazione del trentennale della Facoltà di Economia di ...

In evidenza sul listino Credito Valtellinese : Brillante rialzo per Credito Valtellinese , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,36%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Credito ...