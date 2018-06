Corona | insulto sessista a Selvaggia Lucarelli | “Gelosa perché non le do il mio corpo”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 giugno 2018) “Io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me, e anche un po’ di gelosianon ci sono mai stato.anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”. Così Fabrizioha attaccato la giornalistadurante la trasmissione Non è l’arena in onda su La7. Una frase a sfondopronunciata mentre pubblico e ospiti in studio sorridevano e applaudivano divertiti. E lui, Fabrizio, al centro della scena dopo la recente concessione del giudice di poter tornare in televisione a rilasciare interviste. Grande assente il bersaglio del suo intervento, cioè, che a lungo si è occupata delle sue vicende giudiziarie. “La non giornalista fa un’inchiesta che non può fare”, ha detto di lei, “quando io ho fatto la pseudo-rissa, ha dichiarato sul giornale che erano le 23 quando è ...