Controlli e respingimenti | pugno duro della Germania contro i migranti

(Di lunedì 18 giugno 2018) In attesa dell'incon Giuseppe Conte, a Berlino si prepara la linea dural'emergenza immigrazione.Dopo anni di politica a favore dell'accoglienza dei profughi, Angela Merkel è costretta a cedere alle pressioni del ministro dell'Interno (esponente bavareseCsu) Horst Seehofer e a cambiare linea. Il ministro dell'Interno - che da giorni promette ildi ferro- ha lanciato un ultimatum alla Cancelliera. Ultimatum che la leader Cdu ha dovuto accettare.Laaspetterà altre due settimane, cioè il Consiglio europeo del 28 e del 29 giugno, e le decisioni che l'Ue prenderà per affrontare il problema dell'immigrazione clandestina. Poi, in caso di buco nell'acqua, inizieranno iai confini.Del resto già da domani la polizia bavarese potrà faree pattigliamenti al confine meridionale del Paese, in coordinamento con il governo ...