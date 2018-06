Control | il nuovo gioco di Remedy non sarà un open world

E3 2018 : primo video gameplay per Control - il nuovo progetto di Remedy Entertainment : Uno dei progetti multipiattaforma mostrati durante la conferenza PlayStation che è riuscito a incuriosire non poco i fan e gli addetti ai lavori è indubbiamente Control. Il nuovissimo titolo di una Remedy Entertainment che tra alti e bassi ci ha regalato Max Payne, Alan Wake e Quantum Break e che ha dimostrato valori produttivi notevoli ma spesso falcidiati da alcuni problemi più o meno gravi che intaccavano produzioni che altrimenti si ...

Uomini radar - testato il nuovo programma che integra tre torri di Controllo : ROMA - Un sistema europeo di gestione del traffico aereo che eviti il sovraffollamento dei cieli nei prossimi anni, quando, secondo la Commissione Ue, i voli annui nel continente saliranno a 16 ...

In arrivo un nuovo Controller per PS4 con licenza ufficiale : Quest'estate potremo impugnare un nuovo pad per PlayStation 4, riporta VG247.Infatti come possiamo vedere SCUF reinterpreta il controller per la console Sony lanciandone la sua personale versione, lo SCUF Vantage.Si tratta di un controller con licenza ufficiale Sony, un prodotto solido e dotato di diverse componenti personalizzabili come forma e altezza delle levette analogiche, grilletti e tasti sul retro. Sarà inoltre anche possibile cambiare ...

Ue : nel 2017 l'Italia ha rispettato le regole sul debito - tra un anno nuovo Controllo : "Abbiamo deciso di non aprire una procedura", ha precisato il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis

Ue : ok Italia a regola debito in 2017 - tra un anno nuovo Controllo : L'analisi del debito per l'Italia "suggerisce che la regola del debito è rispettata" e che il Paese è "ampiamente in linea con il braccio preventivo del Patto di stabilità nel 2017". Lo scrive la ...

Napoli - rissa tra bande di ragazzini a Chiaia/ Nuovo episodio di violenza : "zona fuori Controllo" : Napoli, rissa tra bande di ragazzini a Chiaia e Nuovo episodio di violenza nella notte: i residenti, riunitisi in comitato, denunciano la mancanza di controllo.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:00:00 GMT)

Trapela qualche informazione sul nuovo Controller progettato da Xbox per i disabili : Una figa di notizie ha Trapelato un'immagine del nuovo controller in cantiere presso Xbox, riporta windowscentral.Come potremo immaginare si tratta di un controller non ancora annunciato, e dalla forma particolare come mostrano le immagini. Il controller è infatti pensato per persone affette da una qualche forma di difficoltà motoria, lo dimostrerebbero anche i tasti A e B dalle dimensioni generose.Sul lato sinistro intravvediamo anche una porta ...

Android : nuovo sistema Controllerà il tempo di utilizzo del telefono : È stata presentata una nuova versione Android chiamata 'Android P' che cercherà di far usare di meno lo smartphone e avrà funzioni apposite, come ad esempio dei timer, per controllarne l'utilizzo. Il nuovo sistema per far usare di meno lo smartphone La notizia si diffonde ieri, 9 maggio 2018, ma il progetto è stato presentato il giorno precedente alla 'Google I/O' e per ora risulta essere in prova e solo per beta. Di cosa si parla esattamente? ...