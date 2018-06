Conti in rosso per la Lega

Cagliari - disavventura nella notte per Daniele Conti : in fiamme l’auto del dirigente rossoblu : La Porsche Cayenne di Daniele Conti è stata avvolta dalle fiamme nella notte, tempestivo l’intervento dei pompieri che hanno evitato il propagarsi delle fiamme Rogo nella notte in via San Saturnino, nel quartiere di Villanova a Cagliari. In fiamme due auto: a farne le spese anche la Porsche Cayenne di Daniele Conti, bandiera rossoblù e da poco nuovo Responsabile dell’area tecnica del Cagliari Calcio per le prossime tre stagioni. Il ...

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto 2018 San Cataldo. Sorpresa Ingrosso : Continua la corsa verso le finali! : Prosegue lo spettacolo targato Campionato Italiano Assoluto 2018 sulla spiaggia di San Cataldo. Nella giornata di oggi, ben 32 coppie, 16 maschili e 16 femminili, si sono sfidate sulla subbia rovente del litorale pugliese che, dopo le raffiche di vento della giornata di ieri, oggi ha riservato agli atleti condizioni climatiche ideali. continuano a stupire i gemelli Ingrosso nel tabellone maschile, che dopo aver sconfitto la coppia azzurra ...

Il Cittadella da sogno - Continua il sogno Serie A : lacrime per il Bari - la squadra di Grosso a casa [FOTO] : 1/19 Davide Casentini/LaPresse ...

Marte : microbi nel passato del Pianeta Rosso - Continua la ricerca di tracce di vita : continua la ricerca di tracce di vita nel passato del Pianeta Rosso. Le rocce situate nei pressi di antichi siti lacustri potrebbero contenere indizi vitali, utili a svelare cosa si celava nel passato di Marte 4 miliardi di anni fa. Secondo un nuovo studio, condotto dai ricercatori dell’Università di Edimburgo, le rocce sedimentarie di fango o di argilla che ricoprono il terreno marziano potrebbero contenere resti fossilizzati delle più antiche ...

Milan - l’Uefa non patteggia sui Conti : i rossoneri rischiano l’esclusione dall’Europa : L’Europa rifiuta accordi e rinvia a giudizio il club, ora è possibile anche l’esclusione dalle coppe: «Troppe incertezze sul rifinanziamento del debito» Fino ad allora mercato fermo, Atalanta e Fiorentina alla finestra

Milan - Uefa dice no al patteggiamento per i Conti in rosso : la società rischia l’esclusione dall’Europa League : Il Milan rischia di perdere l’Europa. L’Uefa ha bocciato il settlement agreement del club rossonero: in pratica, la società aveva proposto un “patteggiamento” delle sanzioni per aver sforato i parametri del fair play finanziario negli ultimi tre anni. La commissione giudicante è ora chiamata a pronunciarsi a stretto giro, al massimo un mese. Tra le possibili pene che Nyon potrebbe applicare c’è anche ...

Mediaset in rosso all'indomani dei Conti : Giornata no per Mediaset che scivola in fondo al principale listino di Piazza Affari. Il titolo del gruppo del Biscione arretra del 5,25% scambiando a 3,14 euro per azione e facendo peggio del FTSE ...

Montolivo - chiusura in 'rosso'. Ma vuole Continuare nel Milan : Come scrive la Gazzetta dello Sport il rosso comminatogli dal signor Guida contro l'Atalanta potrebbe essere la sintesi di un malessere generale che ha colpito Montolivo già all'inizio di questa ...

Banca Carige : dopo 4 anni di 'profondo rosso' - si rivedono i Conti in nero : Genova - I conti di Carige si tingono di nero . dopo quattro anni di 'profondo rosso' e nonostante i report di MedioBanca Securities prevedano una perdita di 2 milioni, a quanto risulta al Secolo XIX ...

Tesla punta sul crossover Model Y per far quadrare i Conti : Un visionario, un genio, un fenomeno, un magnate del futuro o che per lo meno ci prova. Elon Musk viene definito una delle menti più interessanti e tra gli imprenditori più intraprendenti di questi anni e il sui progetti sono lì, da ammirare, da corteggiare e anche da capire. Come SpaceX e la volontà di conquistare Marte oppure Solar City, azienda attiva nella fornitura di energia solare. Elon Musk è alla continua ricerca di futuro, di ...

Palermo : Ferrandelli - serve piano progettuale per i Conti in rosso : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – ‘La Corte dei conti invia rilievi pesanti sui conti del Comune, rilievi che risalirebbero al periodo di gestione di uno dei suoi uomini, Luciano Abbonato, che ha lasciato la squadra di governo di Orlando proprio per diventare consigliere della Corte dei conti. Non potevamo avere dubbi sulla terzietà e imparzialità della magistratura contabile e oggi, come ieri, continuiamo ad essere preoccupati per il ...

Piazza Affari sotto la parità - Eni e Tenaris in rosso dopo i Conti : Questo nonostante le indicazioni positive arrivate dall'asta con cui questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato titoli a medio lungo termine per 9,25 miliardi di euro.