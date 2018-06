: #Conte:soluzioni Ue o a rischio Schengen - CyberNewsH24 : #Conte:soluzioni Ue o a rischio Schengen - nozze89 : RT @ItalianPolitics: Migranti, Conte a Merkel: 'Soluzioni europee o a rischio Schengen' - paolovalle62 : RT @RaiNews: #Merkel: aiuteremo l'Italia sui migranti. #Conte: 'Servono soluzioni Ue o finisce Schengen'. L'immigrazione al centro dell'inc… -

"La posta in gioco per l'Europa è altissima, i temi dell'immigrazione e della governance economica Ue devono essere occasione per costruire un'Europa più forte e più equa per rispondere ai bisogni primari dei cittadini". Così il premiera Berlino con Merkel. Sui migranti "servonoeuropee o è a. L'Europa deve contrastare gli indegni traffici umani" Per la lotta alla povertà:per "la nostra proposta sul reddito di cittadinanza possiamo prendere esempio dalla Germania sugli strumenti da usare".(Di lunedì 18 giugno 2018)