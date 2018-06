Conte vede Merkel | il premier italiano | «Soluzioni dall’Ue o finisce Schengen»

Migranti - Merkel vede Conte : soluzione Ue in due settimane o via ai respingimenti : La cancelliera tedesca accetta la scadenza dettata dal ministro dell’Interno: svolta europea entro il vertice di fine giugno o via al programma di respingimenti. Trump: «Gli Usa non diventeranno un campo profughi come da voi»

Conte vede Merkel a Berlino : fondi Ue anche per reddito di cittadinanza : Il premier Giuseppe Conte è a Berlino per incontrare la cancelliera Angela Merkel. Priorità del governo italiano sono il lavoro e la lotta alla povertà. È questo, a quanto si apprende da fonti del ...

Conte vede Merkel - in agenda migranti e disoccupazione : Nel primo faccia a faccia di stasera a Berlino con Angela Merkel il premier Giuseppe Conte discuterà in primis di migranti e di come arrivare ad una gestione europea condivisa ma anche di temi più economici come il reddito di cittadinanza e l’utilizzo dei fondi europei ...

Usa - Melania Contesta linea dura di Trump su migranti 'Odioso vedere bimbi separati dai genitori' : Un intervento che riguarda la vicenda di duemila bimbi separati alla frontiera col Messico dai genitori entrati in modo illegale, a causa della politica di 'tolleranza zero' dell'amministrazione ...

Conte a Parigi per vedere Macron. L’idea : gli hotspot nei paesi dei migranti | : Pranzo a Parigi per il premier dopo le tensioni tra i due paesi sulla questione accoglienza e profughi

Conte all’Eliseo da Macron : proposta italiana per rivedere le regole sui migranti : Italia e Francia “condividono l’idea di lavorare insieme sulle principali sfide europee”, a partire dai migranti con il superamento del trattato di Dublino e la proposta di organizzare i centri di raccolta (i famigerati hotspot) nei Paesi d’origine o di transito dei migranti. Insomma, tra Italia e Francia è scoppiata la pace dopo lo scontro sul ca...

Migranti - il vertice Macron-Conte : "Rivedere Dublino" : Il premier Giuseppe Conte ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron dopo le polemiche di questi giorni per le critiche da parte di Parigi per la vicenda Aquarius. I due si sono stretti la mano e hanno discusso dell'ipotesi di hotspot per i Migranti nei Paesi di origine, soprattutto in Libia e in Niger. "Abbiamo parlato di immigrazione ed eurozona, e questi due temi sono test per l'Europa e test per i nostri due Paesi", ha affermato ...

Il premier Conte a Parigi vede Macron : "Presidi di protezione fuori dall'Europa" : Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha ricevuto con una calorosa stretta di mano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel cortile d'onore dell'Eliseo....

Il premier Conte a Parigi vede Macron ma Salvini : "Irresponsabili oltre confine" : Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha ricevuto con una calorosa stretta di mano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel cortile d'onore dell'Eliseo, dove era...

Conte vede Macron. Scontro con Salvini sulle quote dei rifugiati : C’è un misterioso presunto scambio di persona che non è emerso attraverso il comunicato ufficiale dell’Eliseo e la successiva dichiarazione rilasciata da Giuseppe Conte dopo la telefonata notturna del disgelo del presidente francese Emmanuel Macron. Le scuse che aveva preteso il premier, sostenuto con ruvidezza dal ministro dell’Interno Matteo Salv...

Conte vede i ministri economici. Dossier Italia ed Europa sul tavolo : ... ovvero il rapporto con l'Europa e l'approccio da avere sui temi dell'economia. Dal ministro Tria sono giunte ieri parole di rassicurazione. Il Ministro dell'Economia ha detto che l'euro non è in ...