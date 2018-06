Conte | Sui migranti soluzioni europee o stop a Schengen | Merkel | aiuteremo

Conte a Merkel : sui migranti posta in gioco altissima - l’Ue cambi prospettiva : Nel primo faccia a faccia di stasera a Berlino con Angela Merkel il premier Giuseppe Conte discuterà in primis di migranti e di come arrivare ad una gestione europea condivisa ma anche di temi più economici come il reddito di cittadinanza e l’utilizzo dei fondi europei ...

Governo Conte - partenza con la “luna di miele” : gradimento al 57%. Sui migranti respingimenti soluzione per uno su 2 : Gli italiani scommettono sul Governo M5s-Lega. Un gradimento che è paragonabile solo alle aspettative che accompagnavano l’avvio del Governo Renzi: secondo un sondaggio Demos&Pi per Repubblica il 57 per cento sostiene il nuovo esecutivo. Una “luna di miele” alimentata dai primi atti dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, in testa la questione migranti e il caso Aquarius. “Agli italiani piace l’uomo ...

Conte in Germania per un'intesa sui migranti - - serve anche alla Merkel - : Stasera a Berlino il faccia a faccia tra il premier italiano e la cancelliera tedesca, che sempre sulla questione profughi è ai ferri corti con il ministro dell'Interno Seehofer, pronto a 'respingere ...

Germania - Merkel aspetta Conte e lavora a un vertice speciale sui migranti per risolvere i guai con il ministro Seehofer : Lunedì il premier Giuseppe Conte volerà a Berlino per incontrare Angela Merkel. Troverà un ambiente teso, con la cancelliera impegnata a risolvere i contrasti con il suo ministro dell’Interno, il leader della Csu bavarese Horst Seehofer. Sarà infatti una giornata decisiva per la crisi di governo tedesca, come scrive la Bild am Sonntag: il ministro ha intenzione di varare il suo masterplan sull’immigrazione che Merkel ha bloccato. Per ...

Ora Conte accelera sui migranti : «Lotteremo contro questo business» : «Fra me e Salvini non c'è alcuna divisione, c'è totale unità, ognuno ha i suoi modi, ma gli obiettivi politici sono perfettamente condivisi». Giuseppe Conte, alla fine di una settimana movimentata sul ...

Aquarius - vertice Macron-Conte/ Intesa sui migranti - ma Salvini "sabota" l'accordo : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? E l'inquilino dell'Eliseo rifila una stoccata a Salvini sulla leadership.

Macron legittima Conte ma sui porti chiusi non segue l'Italia : Parigi, 15 giu. , askanews, Palazzo Chigi fa filtrare voci di 'convergenze' fra Roma e Parigi, ma al termine del pranzo di lavoro all'Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron l'elemento più ...

Hotspot - Frontex - Dublino. Le parole chiave sui migranti di Conte e Macron : I tre capisaldi annunciati da Giuseppe Conte ed Emmanul Macron per la gestione dei migranti in Europa si reggono su altrettanti progetti comunitari:?la costruzione di centri per l’identificazione dei migranti (gli Hotspot), il rafforzamento dell’agenzia europea di cooperazione sulle frontiere esterne (Frontex) e la revisione del regolamento che disciplina l’accoglienza nei paesi Ue (Dublino). Vediamo cosa sono e come potrebbero cambiare...

Conte all’Eliseo da Macron : proposta italiana per rivedere le regole sui migranti : Italia e Francia “condividono l’idea di lavorare insieme sulle principali sfide europee”, a partire dai migranti con il superamento del trattato di Dublino e la proposta di organizzare i centri di raccolta (i famigerati hotspot) nei Paesi d’origine o di transito dei migranti. Insomma, tra Italia e Francia è scoppiata la pace dopo lo scontro sul ca...

Conte : sui migranti l'Europa deve voltare pagina - Macron d'accordo : Roma, 15 giu. , askanews, 'Sull'immigrazione è il momento di voltare pagina e su questo c'è pieno accordo con il presidente Macron, con l'amico Emanuele'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, ...

Parigi - pace Macron-Conte 'Voltare pagina sui migranti'. Ma l Eliseo attacca Salvini 'Asse con Vienna e Berlino Riporta a un triste passato' : Parigi. Volti distesi e sorridenti in conferenza stampa. 'Sintonia' e 'convergenza' sono le parole più ripetute. Macron e Conte siglano la pace, o almeno l'armistizio, tra Italia e Francia dopo lo ...